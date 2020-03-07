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New York’ta koronavirüs nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi

8 Mart 2020

New York’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76’ya yükselmesinin ardından eyalette “acil durum” ilan edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından “acil durum” ilan etti.

New York’taki vakaların sayısı 76’ya yükselirken, ülke genelinde ise şimdiye kadar 377 kişide virüs tespit edildi.

ABD’nin doğu yakasında Florida’da 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 17’ye çıktı.

Kalifornia açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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