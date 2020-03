New York’ta koronavirüs nedeniyle ‘acil durum’ ilan edildi

New York’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının 76’ya yükselmesinin ardından eyalette “acil durum” ilan edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette virüs tespit edilenlerin sayısının bir gün içinde iki katına çıkmasının ardından “acil durum” ilan etti.

I am declaring a State of Emergency for New York amid an outbreak of #Coronavirus.

We will continue to provide updates to New Yorkers.

For more information on #COVID19, visit:https://t.co/u23HkuJln1

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 7, 2020