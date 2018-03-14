14 Mart 2018

Akıllı Cihazlar

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Akıllı Cihazlar

Hollanda Hükumeti, Hacklenme Tehlikesine Karşı Dünyanın En Güvenli ‘Aptal’ Telefonunu Kullanacak!

Akıllı Cihazlar

Yürüyerek para kazandıran uygulama Sweatcoin

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Akıllı Cihazlar

iPhone’un ‘sağlık’ uygulaması delil oldu

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Akıllı Cihazlar

‘Fotoğrafımızı çeker misiniz?’ sorusunu tarihe gömecek, telefon kılıfına gömülü drone: Selfy

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Akıllı Cihazlar

iOS kullanıcılarının Android kullanıcılarından daha ‘zengin’ olduğunu gösteren rapor

Akıllı Cihazlar

Akıllı ekranlar her 2 kişiden birini miyop yapacak

WhatsApp
Akıllı Cihazlar

WhatsApp yeni yıla rekorla başladı! Tam 75 milyar…

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Akıllı Cihazlar

iPhone sahipleri dikkat!

Akıllı Cihazlar

iPhone’un az bilinen özellikleri

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Akıllı Cihazlar

Sesli kitap desteği başladı

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