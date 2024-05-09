BM: Gazze’de 360 bin yapı kısmen zarar gördü veya tamamen yıkıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Gazze Şeridi’ndeki 360 bin yapının kısmen zarar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını açıkladı.
ESCWA, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının binalarda ve altyapıda yol açtığı fiziksel hasara ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşların verilerini derlediği bir rapor yayınladı.
Raporda, Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS), BM Uydu Merkezinin (UNOSAT) ve CUNY Graduate Center ile Oregon Devlet Üniversitesinin farklı dönemlere ait verileri yer aldı.
Raporda, Gazze Şeridi’ndeki nüfusun yüzde 2’sinin öldürüldüğü, yüzde 4’ünün yaralandığı ve neredeyse tüm nüfusun yerinden edildiği belirtildi.
Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırıların yol açtığı zararın daha önce benzeri görülmemiş boyutta olduğu vurgulandı.
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