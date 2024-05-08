Topcan kupası MTG'nin - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 9, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
FutbolKıbrıs

Topcan kupası MTG’nin

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası’nda şampiyon Mağusa Türk Gücü oldu.

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası’nda şampiyon Mağusa Türk Gücü oldu. Miracle Değirmenlik ile İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Mağusa ekibi normal süresi 0-0 biten maçın ardından rakibini penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.


karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan verdi.

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Tags:Ahmed Sami Topcan KupasıKıbrıs Türk Futbol Federasyonumağusa türk gücü
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