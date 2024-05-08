Topcan kupası MTG’nin

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası’nda şampiyon Mağusa Türk Gücü oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası’nda şampiyon Mağusa Türk Gücü oldu. Miracle Değirmenlik ile İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya gelen Mağusa ekibi normal süresi 0-0 biten maçın ardından rakibini penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan verdi.