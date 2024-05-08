Trabzonspor gol şovla finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Trabzonspor, evinde oynadığı ve 3-2 kazandığı ilk maçın rövaşında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk Trabzonspor, ikinci yarıda adeta gol olup yağdı. 54. dakikada golcü oyuncusu Paul Onuachu ile kilidi açan Karadeniz ekibi, 69. dakikada Taxiarchis Fountas ile maçta farkı 2’ye çıkardı: 0-2

Trabzonspor, 74. dakikada Umut Bozok’un penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı. 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Umut Bozok, maçın skorunu ilan etti: 0-4

Trabzonspor, finalde MKE Ankaragücü’nü eleyen Beşiktaş ile karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI…

11. dakikada Lasagna’nın sağdan ortaladığı topa Güven Yalçın penaltı noktası gerisinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde Ceccherini’nin arka direkte kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

Pozisyon anlamında kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

GOL: 54. dakikada Karadeniz temsilcisi öne geçti. Meunier’nin sağdan kale sahasına gönderdiği topa arka direğe sarkarak vuran Onuachu, ağları havalandırdı: 0-1.

GOL: 69. dakikada konuk takım farkı 2’ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Bardhi, topu altıpas gerisine çevirdi. Buraya hareketlenen Fountas, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Fountas’ın şutunda, Can Keleş topa elle müdahale etti. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 73. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, topu kaleci Emre Bilgin’in sağından ağlara gönderdi: 0-3.

GOL: 77. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sağdan Visca’nın ortasında penaltı noktası civarındaki Umut Bozok’un gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-4.

Mücadeleyi farklı kazanan bordo-mavili ekip, finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden (Dk. 68 Kourbelis), Paoletti, Lasagna (Dk. 58 Emre Mor), Eysseric (Dk. 75 Teklic), Mendes (Dk. 58 Can Keleş), Güven Yalçın (Dk. 68 Marcao)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı (Dk. 75 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca (Dk. 82 Orsic), Bardhi (Dk. 82 Pepe), Fountas (Dk. 75 Fernandez), Onuachu (Dk. 60 Umut Bozok)

Goller: Dk. 54 Onuachu, Dk. 69 Fountas, Dk. 73 (Penaltıdan) ve 77 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 73 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)