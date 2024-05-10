Siyasi partiler diyaloğunun 35’inci yılında 35’inci barış fidanı Ledra Palace’ta dikildi

Slovakya Büyükelçiliği himayesinde iki toplumlu siyasi partiler diyaloğunun 35’inci yılı Ledra Palace Otel’de sembolik “barış fidanı” dikimi yapıldı

“Barış fidanı” inisiyatifinin 4 kıtada, 21 ülkede yürüttüğü çalışmayla 35’inci fidan Lefkoşa’da dikildi

Slovakya Büyükelçiliği öncülüğünde Ledra Palace Otel’de yer alan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin diyaloğunun 35’inci yıl dönümü nedeniyle bugün Ledra Palace Otel’de sembolik “barış fidanı” dikimi yapıldı.

Slovakya Büyükelçisi Martin Bezak’ın himayesinde düzenlenen ve adada temaslarda bulunan Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar’ın da katıldığı etkinlikte, CTP Milletvekili Armağan Candan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Ledra Palace Otel’deki iki toplumlu siyasi parti toplantılarına katılan bazı siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve dini temsilciler de yer aldı.

Etkinlikte, Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Birleşmiş Milletler görevlisi Sherry Holbrook ve barış fidanı inisiyatifinin kurucusu Marek Sobola birer konuşma yaptı.

Slovakya Dışişleri Bakanı Blanar, konuşmasında, etkinlikte bulunmaktan dolayı büyük onur duyduğunu ifade ederek, küresel bir proje olan “barış fidanı”nı sembolik olarak Lefkoşa’da dikmenin sadece Kıbrıs’a değil, tüm dünyaya güçlü bir barış mesajı gönderdiğini söyledi.

Blanar, Slovakya Büyükelçiliği öncülüğündeki iki toplumlu siyasi partilerin diyaloğunun 35’inci yıl dönümü nedeniyle bugün burada 35’inci “barış fidanı”nın dikimini yaptıklarını ifade ederek, “bu zeytin fidanının barışı ve adanın tarihini simgelediğini” söyledi.

35 yıldır Lefkoşa’daki Slovakya Büyükelçiliği’nin iki toplumlu siyasi partilerin diyaloğuna ev sahipliği yaptığını belirten Blanar, bu diyalogların önemine işaret ederek, “Bu diyaloglar BM barış sürecini destekliyor, iki toplumdan siyasi partiler arasında doğrudan iletişim kanalı imkanı sunuyor, özellikle toplum liderleri arasında doğrudan müzakerelerin olmadığı bir dönemde ilişkileri güçlendiren uzun süreli bir güven yaratıcı önlemdir” dedi.

Slovak Büyükelçiliği’nin iki toplumlu siyasi parti toplantılarına ev sahipliği yapmaya devam etmeye bağlı olduğunu belirten Blanar, Kıbrıs sorununa “adil ve kalıcı” bir çözüm bulunması temennisini dile getirdi.

BM’yi temsilen Sherry Holbrook, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın bugünkü etkinlikte hazır bulunamadığını ancak Slovak Büyükelçiliği’nin himayesindeki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partilerin diyaloğunun 35’inci yıl dönümünü kutlayan mesajlarını gönderdiklerini belirtti.

Holbrook, barış fidanının dikiminin yapıldığı yerin önemine işaret ederek, “Bugünden itibaren bu barış fidanı bize adada ve bölgede barış ve istikrar için çalışmanın önemini hatırlatacaktır.” dedi.

Holbrook, Slovak Dışişleri Bakanı Blanar ve Slovak Büyükelçiliği’ne iki toplumlu siyasi parti toplantılarına ev sahipliği yapmalarından ve barış sürecine desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, bu toplantıların iki toplumdan siyasi partilerin görüş farklılıklarını, sorunları ifade etmelerinde ve ilerleme kaydedilmesi için tavsiyelerin ortaya konmasında önemli bir platform oluşturduğunu söyledi.

Adada bazı kesiminlerin– kadınların, gençlerin, aktivistlerin, akademisyenlerin- Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönünde çağrı yaptıklarını belirten Holbrook, BMGS’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in adada temaslarda bulunduğunu, iki liderle bir araya geldiğini ve ayrıca adada tüm kesimlerin sesini dinlemeye çalıştığını belirtti.

Holbrook, Holguin’in görüşlerini basına yaptığı açıklamayla paylaştığını belirterek, Holguin’in insanları, insanların ilerleme arzularını, adada bir şey olma arzularını dinlemenin aslında liderlerin sorumluğu olduğunu ve ayrıca Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme yönelik adım atılması için geniş bir uluslararası desteğin olduğunu söylediğini hatırlattı.

Barış fidanı inisiyatifinin kurucusu Marek Sobola da etkinlikte yaptığı konuşmada, Slovak bir sivil toplum kuruluşu tarafından geliştirilen küresel bir proje olan “barış fidanı” hakkında bilgi vererek, “barış fidanı” inisiyatifinin, ülkeler arasında “barış fikrini ve dostluğu” geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Sobola, bugünkü fidan ekimiyle birlikte şu ana kadar proje kapsamında 4 kıtada, 21 ülkede toplam 35 barış fidanı ekildiğini belirterek, bugün burada 35’inci barış fidan ekimini yapmaktan ötürü büyük mutluluk duyduğunu söyledi.