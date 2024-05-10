13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü gün - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 10, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü gün

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü gün

KKTC Badminton Federasyonu U13 Milli Takımımız Türkiye’nin Rize ilinde düzenlenen turnuvada mücadeleye devam ediyor.
8 Mayıs’ta Rize’de başlayan 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına 5 erkek 3 kız sporcu ile katılan Milli Takımımız ilk iki günde 14 galibiyet almayı başardı. İki günde 5 kategoride yarışan ve toplam 19 maçta 14 galibiyet alan Milli Takım kafilemizin idareciliğini Aysel Balcı, antrenörlüğünü de Nevzad Denerel yapıyor. U13 Milli Takımımızın yarın oynanacak maçlarla turnuvaya devam edeceği belirtilirken, Başkan Fırat Deniz de turnuvanın üçüncü gününde kafileye ve sporculara başarılar diledi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KKTC Badminton Federasyonu U13 Milli Takımı
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar