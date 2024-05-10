Emrah Yeşilırmak, Serdal Gündüz’ü ‘çete’ kurmakla itham etti

UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak, isminin sahte diploma skandalı ile anılması üzerine çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeşilırmak, KSTU’nün küçük hissedarı Serdal Gündüz’ü ‘çete’ kurmakla itham ederek, kendisinin de tuzağa çekildiğini iddia etti.

Ulusa Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Erçin Şahmaran’ın Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ isimli programa konuk oldu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay‘ın, bir milletvekilinin sahte diploma aldığı ve bunu tedavüle sürdüğü iddiasıyla polise şikayet dilekçesi vermesi sonrası mevzubahis konuda adı geçen Yeşilırmak, bahse konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’nde 3 yıllık bölüm bitiren Yeşilırmak’ın tüm dersleri kabul edilerek, KSTU’den 4 yıllık lisans bölümünden mezun edilmişti.

Henüz konuyla ilgili polise ifade vermediği bilinen Yeşilırmak, bir takım itiraflarda bulundu.

Bugün yeniden yargıç huzuruna çıkartılan ve 3 ay cezaevine gönderilen okulun küçük hissedarı Serdal Gündüz’ü ‘çete’ kurmakla itham eden Yeşilırmak, kendisinin de tuzağa çekildiğini iddia etti.

Yeşilırmak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bana bölümü tamamlamak için 36 dersin yeterli olduğu söylendi. Ben sordum, ‘Ders almam gerekir mi?’ ‘Hayır, ben bölüm başkanıyım, alman gerekmez,’ dendi.

Oradaki çete birçok insanı bu şekilde o tuzağın içine çekti. Kayıtlarda bilinçli oylama yaptılar. Ben oradaki okula gitmedim. Bana şimdi söylenen şu dur, senin 6-8 ders alman gerektiği söylendi. Bu benim sorumluluğum değil, okulun sorumluluğu olan bir şey. Bize 5 ders daha almamız gerekir denseydi, alırdım.”