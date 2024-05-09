En İyi 3 Android Keylogger Programı

Başka birinin telefonunu takip etmek için kullanılan keylogger programları birçok noktada kullanıcıların imdadına yetişiyor. Güvenlikten iş dünyasına kadar çeşitli alanlarda karşınıza çıkan bu uygulamalardan size uygun olanı seçmek için bazı özelliklere dikkat etmeniz gerekmekte. Bu içeriğimizde keyloggerların ne olduğundan, seçebileceğiniz en popüler uygulamalardan ve bunların avantaj ve dezavantajlarından bahsettik.

Android Keylogger Programları Hakkında

Android Keylogger Nedir?

Keylogger, bir bilgisayardaki veya telefondaki tuş vuruşlarını, yapılan işlemleri kaydedip gözetleyebilmek için kullanılan gizli bir yazılıma verilen addır. Bir Android keylogger ise Android bir telefonda yapılanları kaydederek elde ettiği bilgileri yazılımı kuran kişinin istediği yere aktarır. Bu sayede yazılımın kurulu olduğu telefonda yapılan şeyler gizlice gözetlenebilir.

Android Keylogger Ne İşe Yarar?

Keylogger yazılımları birçok farklı kullanıcıya başka birinin android telefon takip etme imkânı sunar. Bu yazılımlardan aşağıdaki grupların yararlanması mümkün:

Ebeveynler

İş insanları

Araştırmacılar

Ebeveynler keylogger kullanarak çocuklarının telefonunu takip edebilir, bu sayede çocuklarının güvende olduğundan emin olabilirler. Keylogger programları, iş dünyasında ise iş amaçlı verilen telefonların veya bilgisayarların takibi için de kullanılabilir. İnsan-bilgisayar etkileşimi alanında çalışan araştırmacılar da keyloggerlardan gelen verilerden yararlanabilir.

En İyi 3 Android Keylogger: Avantaj ve Dezavantajları

Piyasada kendi ihtiyaçlarınıza göre seçebileceğiniz birçok telefon keylogger programı bulunuyor. Bunlardan üç tanesinin özelliklerini aşağıda anlattık.

Eyezy

Eyezy, kurulduğu telefondaki WhatsApp ve Telegram mesajları, konum bilgisi, arama geçmişi, e-postalar gibi birçok farklı veriyi takip eden ve kullanıcıya anlaşılabilir bir arayüzle sunan bir keylogger programıdır. Eyezy, desteklediği geniş uygulama yelpazesi sayesinde ebeveynlere çocuklarının farklı platformlarda neler yaptığını görme, onları güvende tutma imkânı sunar.

Uygulama çeşitliliği, Android keylogger oluşturma kolaylığı ve verilerin kolayca görüntülenmesi Eyezy’ın en öne çıkan avantajları olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte bu uygulamanın ücretsiz deneme sürümünden sonra para istemesi birçok kullanıcı için bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmakta.

uMobix

uMobix uygulaması da ebeveynlere gönül rahatlığı sunan yazılımlardan bir diğeri. uMobix de birçok Android keylogger uygulaması gibi farklı mesajlaşma uygulamalarındaki mesajları, konum geçmişini, arama geçmişini, fotoğrafları ve videoları, tuş vuruşlarını kullanıcıya gizli bir şekilde aktarıyor.

Bu uygulamanın en büyük avantajları arasında konum geçmişinin oldukça anlaşılır bir şekilde, gerçek zamanlı olarak sunulması, hatta hedef cihazın bazı özelliklerinin isteğe bağlı olarak engellenebilmesi bulunuyor. Bu özellikler belki de bir ebeveynin en çok aradığı işlevler arasında. Silinen içerikleri göstermesiyle de dikkat çeken uMobix’in diğer uygulamalar gibi belli bir süreden sonra ücretli olmasıysa birçok kişi için uygun bir durum değil.

Spynger

Spynger, başka birinin telefonunu takip etmek için kullanabileceğiniz programlardan bir tanesi. Bu uygulama sayesinde sadece hedef telefona erişimi elde ettikten sonra Facebook, WhatsApp, Kik, Viber, Line, Tinder, Discord gibi birçok uygulamadaki verileri takip etmeniz mümkün.

Spynger, bütün mobil cihazlarda çalışabilmesi ve mesajlaşma uygulamalarındaki verileri oldukça detaylı bir şekilde kullanıcıya sunabilmesiyle öne çıkan bir uygulama. Sunduğu cihaz izleme özellikleri ise diğer keyloggerlar gibi maalesef belli bir ücretle geliyor.

Sizin İçin En İyi Keylogger Hangisi?

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kendiniz için en iyi keylogger programına karar vermeden önce dikkat etmeniz gereken birçok faktör bulunuyor:

Kullanıcı yorumları

Farklı fiyat paketleri

Kullanım kolaylığı

Cihaz uyumluluğu

Bunun gibi durumları kendi ihtiyaçlarınıza göre değerlendirerek en uygun seçimi yapabilirsiniz.

Android Keylogger Oluşturma

Android cihazınıza keylogger kurmak için izlemeniz gereken adımlar birçok uygulama için oldukça benzer. Öncelikle cihaza fiziksel olarak erişebilmeniz gerekiyor, sonrasında ise satın aldığınız uygulamanın kurulum rehberindeki adımları izleyerek uygulamayı kısa sürede kurabilirsiniz. Eğer bir noktada takılırsanız teknik destek ekibinden yardım alabilirsiniz.

Sonuç

Android keylogger programlarının detayları ve avantajları bu şekildeydi. Siz de paylaştığımız bilgilerle kendinize uygun olan programa karar vererek çocuğunuzun veya başka birinin telefonunu takip edebilirsiniz.