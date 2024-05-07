Levent ve 23 Nisan İlkokulu şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Küçükler Atletizm Final Yarışları tamamlandı. İki gün boyunca Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alan müsabakalar sonunda küçük erkeklerde Levent Primary İlkokulu, küçük kızlarda 23 Nisan İlkokulu şampiyonluk sevinci yaşadı. Erkeklerde ikinci Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, üçüncü Alasya İlkokulu oldu. Kızlarda ikincilik Necat British İlkokulu’na giderken, üçüncülüğü Levent Primary İlkokulu elde etti.

Azra Avcı’dan yeni rekor

Yarışların son günü yeni bir okul sporları rekoruna sahne oldu. Necat British İlkokulu’ndan Azra Avcı, daha önce 1.45 olan yüksek atlama rekorunu 1.46’lık derecesi ile kırarken, bu başarı büyük sevinç yaşattı. İki gün sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:

Küçük Erkekler

Levent Primary İlkokulu 292 Puan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 289 Puan Alasya İlkokulu 283 Puan Gönyeli İlkokulu 267 Puan 23 Nisan İlkokulu 261 Puan Alsancak İlkokulu 246 Puan Şht. İlker Karter İlkokulu 237 Puan Yakın Doğu İlkokulu 222 Puan

Küçük Kızlar

23 Nisan İlkokulu 325 Puan Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 317 Puan Levent Primary İlkokulu 301 Puan Polatpaşa İlkokulu 286 Puan Şehit Hüseyin Akil İlkokulu 278 Puan 9 Eylül İlkokulu 255 Puan Alsancak İlkokulu 246 Puan Yakın Doğu İlkokulu 233 Puan