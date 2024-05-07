KTSYD üyelerinin fotoğrafları Ercan Havalimanı’nda sergileniyor

Ercan Havalimanı’nda her ay düzenlenen sergilere bir yenisi daha eklendi. T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde KTSYD üyelerinin spor müsabakalarında çektikleri fotoğraflar ilk kez Ercan Havalimanı’nda sergileniyor. T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından düzenlenen ve giden yolcu bölümü pasaport sonrası yer alan fotoğraf sergisinde 19 KTSYD üyesinin 100’ü aşkın fotoğrafı Ercan Havalimanı’nda yolcularla buluştu. Sergiyi gezen ve beğendiklerini ifade eden yolcular, fotoğraflara baktıkları zaman kendilerini spor tarihinin geçmişinden bugüne kadar bir yolculuğa çıkmış gibi hissettiklerini de belirtti. KTSYD Foto muhabirlerinden sergide fotoğrafları yer alan üyeler şöyle: Ahmet Özsoy, Ahmet Özyaşar, Ali Yöney, Burhan Gürhan, Cemil Garip, Çağın Özılgaz, Ebru Akgür, Ferah Barışsev, Fuat Şanlıer, Gökhan Kuzu, Gürsel Karagözlü, Hüseyin Özbarışçı, Mustafa Şenal, Mustafa Evliya, Necati Külahlılar, Necati Özsoy, Necmi Usal, Özgür Göksel, İbrahim Özsoy.

Özsoy: KTSYD foto muhabirlerimiz ülke sporunun sesi ve rengidir

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyeleri arasında yer alan foto muhabirlerinin ülke sporunun sesi ve rengi olduğunu belirtti. Özsoy ülke sporumuzun çeşitli kategorilerinde çekilen fotoğrafların sadece medyada değil, Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına giden misafirlerin ve turistlerin de izleyebileceği bir alanda sergilenmesinin oldukça önemli ve anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Özsoy “Ülkemizin medyasında foto muhabirlerinin büyük emekleri ile spor müsabakalarında yakalanan güzel karelerin yeni Ercan Havalimanı sergi salonuna alınması bizleri son derece mutlu etmiştir” dedi. Başkan Necati Özsoy bu sebeple T&T Havalimanı İşletmeciliğine KTSYD’ye bu imkanı verdiği için de ayrıca teşekkür etti.

Özçelik: Spor fotoğrafçılığı ayrı bir sanattır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde Ercan Havalimanı’nda her ay düzenlenen sergilerde sanata ve sanatçının yanında bu ay spor fotoğrafçılığına yer verdiklerini ifade etti. Ercan Havalimanı’nın bu ayki sergi konuğunun ülkemizin güzide dernekleri arasında yer alan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerinin fotoğrafları olduğunu belirten Özçelik, 100’ü aşkın fotoğrafın yer aldığı fotoğraf sergisinde 19 spor fotoğrafçısının büyük bir emek ile çektiği fotoğrafların yolcuların beğenisine sunulduğunu kaydetti. Özçelik, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkan Necati Özsoy ve yönetim kurulunun onayıyla dernek üyelerinin fotoğraflarının Ercan Havalimanı’nda sergilenmesinin önemine işaret ederek, “Spor fotoğrafçılığı ayrı bir fotoğrafçılık dalıdır. Özel yetenek ve uğraş isteyen bir fotoğrafçılık sanatıdır. Bu yüzden sergideki fotoğrafların her biri bizler için çok özel ve ayı ayrı anlamlar içeriyor. Sergideki fotoğraflar, sergiyi gezenleri sadece bugünlere değil geçmişe de tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.