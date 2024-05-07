Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup tamamladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 02-05 Mayıs tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlendi. Suerte Cup’ta (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.

Final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;

SUERTE CUP SIRALAMALARI

10+ KADINLAR SIRALAMASI

GRUP-1

Şengül Tilki Almira Akşahin Enra Çakartaş Dinara Yorgancıoğlu

GRUP- 2

Deniz Abdullahoğlu Medina Akhmetova

10+ ERKEKLER SIRALAMASI

GRUP-1

Kaan Dönmez Asım Aras Astan Çınar Elmalı Aras Çelik

GRUP- 2

Amır Utyugulov Aristote Mabele