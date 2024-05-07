Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup tamamladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup tamamladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup tamamladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 02-05 Mayıs tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlendi. Suerte Cup’ta (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.

 


Final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde; 

 

SUERTE CUP SIRALAMALARI

10+ KADINLAR SIRALAMASI

GRUP-1

  1. Şengül Tilki
  2. Almira Akşahin
  3. Enra Çakartaş
  4. Dinara Yorgancıoğlu

 

GRUP- 2

  1. Deniz Abdullahoğlu
  2. Medina Akhmetova

 

10+ ERKEKLER SIRALAMASI

GRUP-1

  1. Kaan Dönmez
  2. Asım Aras Astan
  3. Çınar Elmalı
  4. Aras Çelik

 

GRUP- 2

  1. Amır Utyugulov
  2. Aristote Mabele

 

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Tags:Ersoy Birkan anı tenis turnuvası
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