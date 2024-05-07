Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup tamamladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 02-05 Mayıs tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlendi. Suerte Cup’ta (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.
Final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;
SUERTE CUP SIRALAMALARI
10+ KADINLAR SIRALAMASI
GRUP-1
- Şengül Tilki
- Almira Akşahin
- Enra Çakartaş
- Dinara Yorgancıoğlu
GRUP- 2
- Deniz Abdullahoğlu
- Medina Akhmetova
10+ ERKEKLER SIRALAMASI
GRUP-1
- Kaan Dönmez
- Asım Aras Astan
- Çınar Elmalı
- Aras Çelik
GRUP- 2
- Amır Utyugulov
- Aristote Mabele
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