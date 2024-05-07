Cimnastikte birincilikler, Necati Taşkın İlkokulu ve Dikmen İlkokulu’nun

KKTC Milli Eğitim Bakanlığının, KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde düzenlediği İlkokullar arası Cimnastik Birinciliği tamamlandı.

Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapılan İlkokullar arası Cimnastik Müsabakalarında kızlarda Necati Taşkın İlkokulu, erkeklerde ise Dikmen İlkokulu birinci oldu.

Bireysel kategorilerde ise kızlarda Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Türkan Kılıç ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’den Varvara Pankratova, erkeklerde ise Dikmen İlkokulu’ndan Mustafa Kerem Albayrak birinci oldular.

İlkokullar arası Cimnastik Müsabakaları kızlarda takımsal sıralama şöyle oluştu:

1 Necati Taşkın İlkokulu 78,93

2 Necat British College 77,12

3 Yakın Doğu İlkokulu 73,81

4 Necat British College Alsancak 44,79

5 9 Eylül İlkokulu 38,26

İlkokullar arası Cimnastik Müsabakaları kızlarda bireysel sıralama şöyle oluştu:

1 Türkan Kılıç, Karaoğlanoğlu İlkokulu 28,81 puan

1 Varvara Pankratova, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele 28,81 puan

2 Mila Kasap The English School Of Kyrenia 28,01 puan

3 Ecem Erengil Necati Taşkın İlkokulu, 27,53 puan

4 Beray Keser, Necati Taşkın İlkokulu 26,80 puan

İlkokullar arası Cimnastik Müsabakaları erkeklerde takımsal sıralama şöyle oluştu:

1.Dikmen İlkokulu 78.80

İlkokullar arası Cimnastik Müsabakaları erkeklerde bireysel sıralama şöyle oluştu:

Mustafa Kerem Albayrak 28.15 Ahmet Eren Albayrak. 27.11 Doğa Özata 23.53