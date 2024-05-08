Güzelyurt Belediyesi’nden Sosyal Hizmet Birimi üyelerine gezi

Güzelyurt Belediyesi, Sosyal Hizmet Birimi üyelerine yönelik Girne gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın iki etap halinde gerçekleşecek organizasyonun ilki bugün yapıldı. Etkinlikte, gezi programı kapsamında üyeler ilk olarak Hz. Ömer Türbesi’ne, daha sonra öğle yemeği için Acapulco Otel’e götürüldü.

Yemeğe, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eşi Tijen Özçınar, Belediye Meclis Üyesi Aliye Gilanlıoğlu, Güzelyurt Sosyal Hizmet Birimi üyeleri ve personel katıldı.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Sosyal Hizmet Birimi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, çok uzun zamandır çeşitli nedenlerden dolayı organizasyonların gerçekleştirilemediğini belirterek, bugün yeniden bir arada olmaktan ve güzel günü paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Birimin, “Gönüllü Ol Gönüllerini Kazan” sloganı ile hizmet verdiğini anımsatan Özçınar, daha sonra masaları tek tek gezerek, üyelerle sohbet etti.

Ülke sanatçılarından Arif Edizer’in şarkıları eşliğinde yemek yiyen üyeler, müziklere eşlik ederek dans etti.