Gece Külüpleri geçici süre kapatıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sosyal medyadan kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında Gece Külüplerinin faaliyetlerinin geçici süre için durdurulduğunu açıkladı.

Baybars: Kalabalıktan korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu’nun yaptığı değerlendirmeler neticesinde Kıbrıs Eğlence İşverenler Birliği, gece kulübü ve pubların faaliyetlerini geçici bir süre durdurmuştur.