Ataoğlu: Hükümetin aldığı tedbirler artırılmalı

Corona Virüsü olarak bilinen COVİT-19, maalesef ülkemizde de vaka sayısını artırmış durumdadır. An itibarı ile 5’e yükselen vaka sayısı kapsamında alınacak Devlet ve kurumsal nitelikli tedbirlerle birlikte, virüsten korunma yolları arasında birey hassasiyetinin de önemi çok büyüktür.

Bu çerçevede, kişinin, devlet nezdinde alınan önlemler yanında, kendisini, ailesini ve sevdiklerini koruması yönünde yapabileceklerinin boyutunun da yadsınmaması gerekmektedir.

Şahsım çerçevesinde vereceğim örnek de bu yaklaşımın bir sonucudur. 6 gün sürmesi planlanan Londra ziyaretimi, ülkemizin vürüs nedeniyle içinde bulunduğu hassas durumu gözeterek erken dönüş yaptım ve yapılan uyarılar ile alınan önlemler kapsamında kendime garantina süreci uygulaması koydum.

Bu tip tedbirlerin devlet veya hükümet zorlamasından çok bireylerin, kişisel tutumları çerçevesinde çok daha anlamlı ve yararlı olacağı kanaatindeyim.

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Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel bir salgın” olarak nitelenen Corona Virüsü’nden korunmaya yönelik olarak Hükümetimizin aldığı tedbirler uygun olmakla birlikte, daha da artırılarak ülkemize dışarıdan gelecek tehditlerin minimize edilmesi gereği hasıl olmuştur.

Havayolları kanalı ile gelenlerin uyarılması ve garantina süreci hususunda bilgilendirilmesi uygulamasının, özellikle Larnaka Havaalanın’dan gelenlere ve Pile kapısından KKTC’ye giriş yapanlara yönelik olarak da ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ek olarak, küresel bir salgın olarak tüm insanlığı tehdit eden Corona Virüsü karşısında insanlığı koruma yönünde Devletin alacağı korunma tedbirlerine ilaveten, özellikle işin ekonomik boyut kapsamında da değerlendirilmesi gereği doğmuştur.

Bu esasta, sağlık kapsamındaki tedbirler yanında, ekonomik boyutta ileriki günlerde yaşanması ihtimal olan sıkıntılara yönelik olarak da bir dizi önlem ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu noktada, konunun sadece hükümetin bir görevi olmadığını vurgulamak istiyorum.

İnsanımızın sağlığını korumak, doğabilecek tehditlere karşın hazırlıklı olunmasını sağlamak ve bunun yanında ekonomik boyutta doğabilecek muhtemel sıkıntıları önlemek adına, siyasi cephelere bölünmeden, tam aksine birlik ve bütünlüğe vurgu yapan ve mutabakat gerektiren bir döneme girerken, Demokrat Parti olarak biz de, elimizi taşın altına koymaya ve sürece katkı koymaya kararlıyız.

Bu bilinçle, halkımıza korunmak adına gereken tüm önlemleri tam ve eksiksiz yapması hususunda gerekli titizliği göstermelerini, hükümet edenlere ise alınacak sağlık/ekonomik boyuttaki geniş kapsamlı önlemler için mutabakat zemininde olunması gerektiğini hatırlatmak isterim.

Demokrat Parti Genel Başkanı

Fikri ATAOĞLU

Demokrat Parti Basın