Isınan hava corona virüsü bitirecek mi?

Corona virüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları giderek artarken, gündemdeki soru, havaların ısınmasıyla birlikte salgının nasıl bir seyir izleyeceği.

Havaların ısınmasıyla tüm dünyada hızla yayılan ve çok sayıda ölüme yol açan yeni tip corona virüsün (Kovid 19) etkinliğini kaybedip kaybetmeyeceği merak konusu. Son günlerde birçok insanın kafasında, “Isınan hava corona virüsü bitirir mi?” sorusu var.

NTV yayınına katılan Enfeksiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, çok sayıda insanın merak ettiği bu soruya şöyle yanıt verdi:

“Havaların ısınması ile sona ermesini beklemiyoruz ama önemli ölçüde hız kesmesini bekliyoruz. Çünkü hava ısınınca virüsün dış ortamda canlı kalma süresi azalıyor, bulaştırıcılığı azalıyor.

Solunum yolu ile bulaşan bir virüs. İnsanlar havalar ısınınca kapalı ortamdan dışarıya çıkıyorlar, bu da bulaşma hızını azaltıyor. Güney Yarım Kürede kış mevsiminin başlaması ile salgın daha çok Güney Yarım Kürede etkisini hissettirecek. Yeni corona virüsün SARS gibi ortadan kalkmasını beklemiyoruz.”

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LTB Covid-19 önlemlerini uygulamaya koydu Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler uygulamaya başladı. Havadis Gazetesi paylaştı: 10 Mart 2020 Salı