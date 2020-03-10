Marketlerde panik: Raflar boş kaldı

Ülkede ilk Corona virüs Covid-19 vakasının görülmesinin ardından eczane ve marketlerde yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda kişi eczanelere ve marketlere koştu. Temel tüketim maddeleri, Hijyen ürünleri ve dezenfektanların bulunduğu market raflarının da boşaldığı gözlemlendi. Sağlık Bakanlığı ülkemizde ilk Korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak tedbir alması gerektiğini açıklamıştı.

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