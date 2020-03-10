KıbrısManşet

Meclis toplantısı gruplar arası mutabakatla kapatıldı

10 Mart 2020

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, gruplar arası mutabakatla kapatıldı. Meclis Genel Kurulu bugün saat 12.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanı Uluçay, Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantısı nedeniyle gruplar arası varılan mutabakat sonucu toplantıyı kapatacağını söyledi.

DENKTAŞ, ADAYLARA TOPLANTILARINI ERTELEME ÇAĞRISI YAPTI

Toplantı kapanmazdan önce DP Milletvekili Serdar Denktaş söz alarak, koronavirüs konusunda panik yapmaya gerek olmadığını, ancak Cumhurbaşkanı adaylarının toplu mitinglerini, gezilerdeki yemeklerini bir süreliğine ertelemelerini önerdi.

Denktaş, adayların kitle toplantılarının risk taşıyabileceğine işaret ederek, “Aday olanlara tavsiyem bu tür toplantıları bir süre ertelesinler” dedi.

Denktaş’ın kısa konuşması sonrasında Uluçay, Meclis oturumunu kapattı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bir sonraki birleşimi 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Salamis Otel karantinaya alındı

Salamis Otel karantinaya alındı

10 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu korona virüse karşı sınır kapılarında önlemleri artırma kararı aldı

Bakanlar Kurulu korona virüse karşı sınır kapılarında önlemleri artırma kararı aldı

10 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu KKTC’de koronavirüsü olmadığını açıkladı

Bakanlar Kurulu KKTC’de koronavirüsü olmadığını açıkladı

10 Mart 2020
Photo of Fransa Kültür Bakanı Riester corona virüse yakalandı

Fransa Kültür Bakanı Riester corona virüse yakalandı

10 Mart 2020
Photo of Aslanköy-Mutluyaka arasında yoğun sis

Aslanköy-Mutluyaka arasında yoğun sis

9 Mart 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta koronavirüs saptanan kişinin Kardiyoloji Bölüm Müdürü olduğu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs saptanan kişinin Kardiyoloji Bölüm Müdürü olduğu açıklandı

9 Mart 2020
Photo of Kuzey’de de Korona şüphesi!

Kuzey’de de Korona şüphesi!

9 Mart 2020
Photo of Erhürman: Cumhurbaşkanı içerideki işlerin gailesini de çekmeli

Erhürman: Cumhurbaşkanı içerideki işlerin gailesini de çekmeli

9 Mart 2020
Photo of Eski Başbakan Küçük anısına Girne’de koruluk oluşturuldu

Eski Başbakan Küçük anısına Girne’de koruluk oluşturuldu

9 Mart 2020
Photo of Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı

Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı

9 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı