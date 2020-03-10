BASIN-SEN: Gerekirse size verilen görevi kabul etmeyiniz!

Tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği Koronavirüs ile bireysel olarak nasıl mücadele edeceğimiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmıştır.

Bu bağlamda hepimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarını dikkate almalıyız ve uygulamalıyız. Ülke olarak ise “geliyorum” diyen bu salgın karşısında en ufak bir önlemimizin dahi olmadığını yaşanan panik halinden anlıyoruz. Özellikle bu salgının adaya giriş yolunun limanlar olduğu kanıtlanmışken, hala daha içe yönelik ufak tedbirler alma çabasında olan hükümetin radikal bir karar almaktan uzak olan tavrı toplumumuzu da panik haline sokmuştur.

Türkiye’de varolan ama basın yoluyla gizlenen Koronavirüs vaka sayısını bilmememiz de limanlardan bu hastalığın ülkemize giriş riskini yukarılara çekmektedir. Özellikle Ercan Havaalanı’nında hükümetin dile getirdiği gibi gelen yolcuları kontrol eden bir mekanizmanın da bulunmadığı açıkça ortadadır. Bu bağlamda yapılması ve alınması gereken önlemler gayet nettir. Özellikle İtalya’da alınan radikal tedbirler merkezi hükümetimize emsal teşkil etmelidir. Derhal Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek bu tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Böylesi bulaşıcı hastalık olaylarında en riskli meslek gurupları arasında basının geldiği de unutulmamalıdır. Buradan üyemiz olsun ya da olmasın, karantinaya alınan bölgelere giden basın emekçilerine çalıştıkları işyeri sağlıklarını korumak adına gerekli teçhizatı sağlamadığı takdirde, basın emekçilerine çağrımız Basın İş Yasası kapsamında kendilerine verilen bu görevi reddetmeleridir. Hiçbir basın kuruluşunun bir emekçinin hayatını riske atma hakkı yoktur. Aksine bu bir suçtur!

O nedenle tüm basın emekçilerine çağrımız, gerekli korunmayı sağlamadan kendilerine verilen görevleri kabul etmemeleridir. Bu konuda Basın-Sen olarak sonuna kadar yanlarında olduğumuzu belirtiriz.

Bu tüm insanlık için bir sınavdır. Gerekli önlemeleri aldığımız takdirde bu zor günler geçecektir. Panik olmadan ama umursamazlık da yapmadan gereken tüm tedbirleri yerine getirmeliyiz.