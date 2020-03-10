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Özersay, seçim etkinliklerini iptal etti

10 Mart 2020

Cumhurbaşkanı adayı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir hafta süre ile seçim dolayısıyla yapacağı toplu etkinliklerini iptal etti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

Yarınki Değirmenlik etkinliğimiz de dahil önümüzdeki bir hafta boyunca seçim bağlamında yapmayı düşündüğümüz tüm toplu etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Şu anda hiç bir şey kamu düzeninden ve toplum sağlığından daha önemli değil.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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