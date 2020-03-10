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Futbol için karar perşembe günü

10 Mart 2020
Hasan Sertoğlu

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ülkemizde de görülen Koronavirüs ile ilgili olarak açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de adaya giriş yapan bir turist kafilesinde görülen Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak; Hükümet yetkilileri, Spor Dairesi ve Kulüpler Birliği ile birlikte 12 Mart 2020 Perşembe günü öğlen saatlerinde bir değerlendirme görüşmesi gerçekleştirilecektir. Bu görüşme neticesinde hafta sonu oynanacak tüm futbol karşılaşmaları ile ilgili olarak bir karar verilecektir.

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