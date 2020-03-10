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Taçoy: Tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türedi

10 Mart 2020
Hasan Taçoy

Koronavirüs salgınından sonra piyasada tükenen ya da fahiş fiyatlara yükselen tıbbi malzemeler ile ilgili bakan Taçoy’dan açıklama geldi:

Piyasada başta “maskeler” olmak üzere, bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türediği şikayetleri bilgimize gelmiştir.

“ALO 171 Tüketici Şikayet Hattı”mız devrededir. Her şikayet hassasiyetle değerlendirecektir.

Yaşanan krizi, dayanışma içerisinde atlatmamız gerekirken, bunun birileri tarafından fırsata çevrilmesine Bakanlık olarak izin vermeyeceğiz.

Bu süreci, dayanışma, yardımlaşma ve bilimin bizlere işaret ettiği tedbirlere uyarak aşacağız.

Bu vesile ile halkımızı, hükümetimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Corona Virüs'ten korunmak için sık sık ellerinizi yıkayın… Dışarısı için kullanılan dezenfektanı kendiniz de yapabilirsiniz… Kaynak: Eczacı Zakire Kaleli

Havadis Gazetesi paylaştı: 10 Mart 2020 Salı




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