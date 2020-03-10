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Tatar: Barış Gücü’nün Rum tarafının bir unsuruymuş gibi davranması yanlıştır

10 Mart 2020

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Rum tarafının bir unsuru gibi davranmasının yanlış olduğunu vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta nasıl görev yapacağına dair Kıbrıs Türk tarafı ile bir statü anlaşması yapması gerektiğini kaydetti.

Tatar bu sabah Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek polisi dün Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoritesine yönelik tavrına izin vermemesinden dolayı kutladı.

Başbakan Tatar yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Barış Gücü, Rum polisi Cumartesi günü Lokmacı’da gösteri yapan kişilerin üzerine sağlığa zararlı biber gazı sıkarken seyretti. Dün ise, Rum tarafını bıraktı bize yönelik olarak kapı açılırken varılan uzlaşmaya aykırı bir tutum takınmaya kalkıştı. Polisimiz ise doğruyu yaparak, Barış Gücü askerlerini geri itti. Öncelikle polisimizi yerinde ve anında hakkımızı ve hukukumuzu korumak için yaptıklarından dolayı kutluyorum. Bu vesile ile Barış Gücü’nün Rum tarafının bir unsuruymuş gibi davranmasının yanlış olduğunu vurguluyorum. Son olay da göstermiştir ki Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta nasıl görev yapacağına dair Kıbrıs Türk tarafı ile bir statü anlaşması yapması gerekmektedir. Konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilecektir.”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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