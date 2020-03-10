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Güneyde alınan ek önlemler açıklandı
Koronavirüs testinde pozitif sonuç gösteren iki vakadan sonra güneyde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar açıklandı.
Alınan kararlar şu şekilde:
– Kapanan 4 geçiş kapısındaki geçişlerin askıya alınmasını 18 Mart’ta yapılacak bir sonraki bakanlık toplantısına kadar uzatıldı.
– Kapalı yerlerde 75 kişiden fazla etkinlik yapmak 31 Mart’a kadar yasaklandı.
– Geçit törenleri ve maç gibi tüm etkinlikler iptal edildi. Yada destekçilerin katılımı olmadan gerçekleşebilirler.
– Maliye Bakanlığı’na kamu hizmeti genelgesi yayınlama yetkisi verdi.
– Bazı okulların kapatılmasına karar verildi (Liste açıklanacak)