Güneyde alınan ek önlemler açıklandı

Koronavirüs testinde pozitif sonuç gösteren iki vakadan sonra güneyde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararlar şu şekilde:

– Kapanan 4 geçiş kapısındaki geçişlerin askıya alınmasını 18 Mart’ta yapılacak bir sonraki bakanlık toplantısına kadar uzatıldı.

– Kapalı yerlerde 75 kişiden fazla etkinlik yapmak 31 Mart’a kadar yasaklandı.

– Geçit törenleri ve maç gibi tüm etkinlikler iptal edildi. Yada destekçilerin katılımı olmadan gerçekleşebilirler.

– Maliye Bakanlığı’na kamu hizmeti genelgesi yayınlama yetkisi verdi.

– Bazı okulların kapatılmasına karar verildi (Liste açıklanacak)

Kaynak: Voice Türkçe