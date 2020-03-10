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Havayolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti

10 Mart 2020

Corona virüs krizinin etkilerinin en fazla hissedildiği alanlardan biri havayolu taşımacılığı oldu. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ardı ardına iptal edilen uçuşlar, havayolu şirketlerinin gelirlerini ciddi oranda düşürürken, maliyetleri de arttırıyor. Sadece Lufthansa ile Air France’ın mart ayı için resmi olarak açıkladığı uçuş iptali sayısı 10 bini aştı.

Corona virüs salgını dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği sektörlerden birisi de havayolu ve turizm sektörü.

Corona virüs nedeniyle binlerce uçak seferleri iptal edilirken, sadece Türkiye’de 68 bin tur iptali yaşandı. Şirketler ya para iadesi yapma ya da turları erteleme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) virüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin, Irak, İtalya, Kore ve İran seferlerini karşılıklı iptal etti. Pegasus Havayolları da, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak’a yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Alman devi Lufthansa uçuş kapasitelerini yarıya indirdi

Öte yandan Alman havayolu firması Lufthansa Group’tan bugün gelen açıklamaya göre, grubun daha önce planlanan bir seviyenin de altına inecek şekilde uçuş kapasitesini düşüreceği teyit edildi.

Virüsün sebep olduğu sıradışı durumlar ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle toplam uçuş kapasitesinin önümüzdeki haftalarda yüzde 50 oranında indirilmesine karar verildi.

Verilen karar, şirketler grubu bünyesindeki tüm havayolu firmaları için bağlayıcı olacak.

Lufthansa, virüs yüzünden sadece mart ayında 7 bin uçuşunu iptal etmiş, 125 kısa ve orta mesafeli ve 25 uzun mesafeli uçağı uçuş programından çıkardığını duyurmuştu.

Air France 3 bin 600 uçuşunu iptal edecek

 

Fransız havayolu devi Air France-KLM de, virüs krizinin ardından şubat ayı yolcu sayısında geçen seneye oranla ciddi bir düşüş olduğunu, geçtiğimiz ay 7 milyondan az yolcu taşıdığını ve bu rakamın önümüzdeki aylarda daha da düşeceğini söyledi.

Air France, martta gerçekleştireceği 3 bin 600 uçuşunu virüs nedeniyle iptal ediyor.

Şirket mart ayında uzun mesafeli uçuşlarının kapasitesini yüzde 13 azaltırken, Avrupa’ya olan uçuşlarını yüzde 25 ve iç hatlar uçuşlarını da yüzde 17 azaltacağını söyledi.

113 milyar dolar kayıp olabilir

 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), corona virüs salgını nedeniyle küresel hava taşımacılığının 2009 yılından bu yana ilk kez düşüş göstereceğini tahmin etti.

IATA, Çin’de ortaya çıktıktan sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının, hava yolu şirketleri için 113 milyar dolar gelir kaybına neden olabileceğini açıkladı.

IATA’nın Üst Yöneticisi ve Genel Müdürü Alexandre de Juniac, “Kovid-19 nedeniyle yaşananların neredeyse örneği yok.

Sadece iki ayda dünyanın büyük bölümünde, endüstrinin beklentileri dramatik biçimde en kötüsüne döndü” ifadesini kullandı.

De Juniac, dünya çapında havacılık gelir kayıplarının, sınırlı yayılım senaryosunda 63 milyar dolar olacağı ve bu kaybın 113 milyar doları bulabileceği öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

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