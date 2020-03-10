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Koronavirüsten koruyan gelinlik

10 Mart 2020

Corona virüs salgını, gelinlik modasını da etkiledi. Mısırlı modacı Samo Hejres, gelini virüsten koruyan maske tasarladı.

Corona virüs salgını yayılıyor! Peki şimdi düğünlere ne olacak? Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisi tüm dünyayı saran corona virüs, bu soruya yanıt olarak gelinlik tasarımını bile etkiledi.

Mısırlı moda tasarımcısı Samo Hejres, corona virüs salgınından koruyan gelinlik tasarladı.

Düğün mekanına toplanan onlarca kişiyi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığı fikrinden yola çıkan ağabeyinin kendisine bu fikri verdiğini söyleyen Hejers, gelinlikle uyumlu ağız maskesinin 2020 koleksiyonuna uygun şekilde hazırlamanın üç saatini aldığını belirtti.

Gelinlik maskesinin ardından kendisinden farklı renklerde maske talepleri geldiğini söyleyen Mısırlı tasarımcı, böylece şık davet maskeleri üretmeye başladı.

Hejres’in tasarladığı maskelerin fiyatı, üzerindeki süslemeye bağlı olarak 1000 ila 1500 Mısır Lirası arasında değişiyor.




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