Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

Dünya genelinde corona virüs vakaları 117 bine yaklaşırken can kaybı 4 bini aştı. Kanada’da corona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. İran’da Covid-19 kaynaklı ölümlerde bir günde 54 kişi can verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 291’e çıktı. KKTC, Panama ve Burkina Faso’da ilk vakalar tespit edildi. Lübnan’da ilk ölüm gerçekleşti. KKTC’de corona virüs önlemi nedeniyle pazartesiye kadar eğitime ara verildi. Bununla birlikte, Çin’in Hubey eyalatindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüse yakalanan 100 yaşındaki bir erkek virüsü yenen en yaşlı insan olarak tarihe adını yazdırdı. Corona virüse yakalanıp İyileşenlerin sayısı ise 65 bine yaklaştı. Öte yandan, corona virüs UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi ve La Liga’yı da vurdu.
Ölü sayısı 4 bin 28’e yükseldi
Dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 28’e çıktı. Vaka sayısı 114 bin 558’e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının tamamı Covid-19’un en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 139’a ulaştı. Toplam vaka sayısı da 4 bin 794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754’e çıkarken, şüpheli vaka sayısı 349’a, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 16 bin 982’ye geriledi.
Salamis Otel karantinaya alındı
Bakanlar Kurulu, korona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı
Orkide Otel de karantinaya alındı
Mağusa’da bulunan Port View Otel’de de Korona virüs şüphesi
Okullar 15 Mart’a kadar tatil edildi
Sağlık Bakanlığı: Panik yapmayın, virüsten korunun
“Covid-19 salgını ülkemizde, hepimize düşen görev ve sorumluluklar”
Güney kırmızı alarmda
Özersay, seçim etkinliklerini iptal etti
KKTC’de koronavirüs önlemi
Meclis toplantısı gruplar arası mutabakatla kapatıldı
Taçoy: Tıbbi ekipmanlarla ilgili fırsatçılar türedi
Kıbrıslı Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı karantinaya alındı
Tabipler Birliği ve LTB’den koronavirüse karşı bir dizi önlem
Bakanlar Kurulu koronavirüs kararları: Fransa ve Almanya charter uçuşlar iptal
Marketlerde ve eczanelerde Corona Virüs yoğunluğu
Hentbol, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Güreş, Yüzme müsabakaları iptal
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan koronavirüs duyurusu
Futbol için karar perşembe günü
BASIN-SEN: Gerekirse size verilen görevi kabul etmeyiniz!