Wuhan’da 100 yaşındaki Çinli corona virüsü yendi

Dünya genelinde corona virüs vakaları 117 bine yaklaşırken can kaybı 4 bini aştı. Kanada’da corona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. İran’da Covid-19 kaynaklı ölümlerde bir günde 54 kişi can verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 291’e çıktı. KKTC, Panama ve Burkina Faso’da ilk vakalar tespit edildi. Lübnan’da ilk ölüm gerçekleşti. KKTC’de corona virüs önlemi nedeniyle pazartesiye kadar eğitime ara verildi. Bununla birlikte, Çin’in Hubey eyalatindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüse yakalanan 100 yaşındaki bir erkek virüsü yenen en yaşlı insan olarak tarihe adını yazdırdı. Corona virüse yakalanıp İyileşenlerin sayısı ise 65 bine yaklaştı. Öte yandan, corona virüs UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi ve La Liga’yı da vurdu.

Ölü sayısı 4 bin 28’e yükseldi