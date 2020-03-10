Eczacılar Birliği: Şikayet edin

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği koronavirüs salgınıyla ilgili olarak tüm eczanlerimizden temin edilmekte olan korunma amaçlı maskeler ve alkol içerikli el sıvılarının satış fiyatlarında farklılıklar olduğunu tespit etmiş bulunduklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, tüm vatandaşlardan fiyat farklılığı ile ilgili tüm şikayetlerini , KKTC Ticaret Dairesi’ne bağlı ALO 171 numaralı hatta iletmelerini istedi.

KAMUOYUNA DUYURU

Ülkemizdeki koronavirüs salgınıyla ilgili olarak tüm eczanlerimizden temin edilmekte olan korunma amaçlı maskeler ve alkol içerikli el sıvılarının satış fiyatlarında farklılıklar olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ne bağlı Eczanelerin ilgili ürünlerin tedarikçisi olmadığını ve bu tür ürünlerin fiyat denetimlerinin KKTC Ticaret Dairesi uhdesinde olduğunu kamuoyu’nun bilgisine sunarız.