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İtalya’nın tamamı karantina altında

10 Mart 2020

İtalya’da şu ana kadar 9 bin 172 kişide corona virüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463’e yükseldi. İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ülke çapında acil durum ilan etti.

Başbakan Conte, “Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” dedi.

İtalya’da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463’e yükseldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, corona virüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, “Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” dedi.

Başbakan Conte, corona virüsün bulaştığı kişi sayısına dikkati çekerek, “Rakamlar, bize ölen ve yoğun bakımdaki kişi sayısının ne yazık ki önemli şekilde arttığını söylüyor. Artık zaman kalmadı. Hepimiz, İtalya’nın iyiliği için bir şeylerden vazgeçmeliyiz. Önemli sayıda kişiye bulaştığı için alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Artık tek bir kırmızı bölge yok, tek bir İtalya, korumalı bir İtalya var. Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz” dedi.

Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte, “Evde kalıyorum’ şeklinde özetleyebileceğimiz tedbirleri imzalayacağım. Onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacak ve dışarıda ya da lokallerde toplanma yasağını da ekledik” diye konuştu.

İtalya Başbakanı, bütün ülke genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağını belirtti.

Başbakan Conte, bu kararnameyle ülkede Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının 3 Nisan’a kadar durdurulduğunu da sözlerine ekledi.

Başbakanın açıkladığı son kararnameye göre, ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı olacak.

 




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