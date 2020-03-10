Mahkemeden Led Zeppelin’in efsane şarkısı çalıntı değil kararı

70’li yılların ünlü İngiliz rock grubu Led Zeppelin’in en ünlü parçalarından olan Stairway to Heaven şarkısının çalıntı olmadığına karar verildi. Yüksek mahkemenin nihai kararıyla 50 yıl süren anlaşmazlık sona erdi.

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Led Zeppelin’in tüm zamanların en iyi besteleri arasında gösterilen Stairway to Heaven adlı şarkısının çalıntı olduğu iddiasına mahkemeden ret çıktı. Şarkı üzerinde yıllardır devam eden telif tartışması yüksek mahkemenin kararıyla artık kapandı.

ABD’nin San Francisco şehrindeki 9. Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada, 11 yargıçtan dokuzu şarkının kopya olmadığı yönünde oy kullandı. Bu sonuçla yaklaşık 50 yıl süren anlaşmazlık ve 2014 yılında yargıya taşınan dava sonuçlanmış oldu.

Stairway to Heaven şarkısı, rock grubunun 1971 yılında çıkardığı Led Zeppelin IV albümünde yer almıştı. Ancak Spirit adlı Amerikalı grubun gitaristi Randy Wolfe, şarkının kendi bestesi olan 1968 tarihli Taurus’tan çalıntı olduğunu iddia etmişti. 1997 yılında hayata veda eden Wolfe’nin mirasçılarının avukatı Michael Skidmore, şarkının gitar riff’lerinin çalıntı olduğu iddiasıyla 2014 yılında Led Zeppelin üyeleri Robert Plant ve Jimmy Page hakkında dava açmıştı.

Mahkeme ise 2016 yılında açıkladığı kararında, Led Zeppelin’in ‘Taurus’ şarkısından haberdar olduğunu ancak kullandıkları gitar riff’lerinin bu şarkıdakilere benzemediğine hükmetmişti.

Şarkının girişinde la minör akorundan başlayarak devam eden arpej dizilimi her iki şarkıda da birbirine benzerlik gösterse de birçok müzisyen bunların farklı besteler olduğunu, aynı arpej diziliminde piyasada birçok farklı parçanın da yer aldığını söylüyordu.

Ancak grup lehine verilen karar temyize taşınmıştı. Yapılan başvuruda, bu kararı veren heyetin kritik hatalara imza attığı, teknik konularda yanlış bilgilendirildiği belirtilmişti. Hatta jürinin, Taurus’un Stairway to Heaven’a benzeyen orijinal versiyonunu bütün bir biçimde dinlemediği de öne sürülmüştü.

Bu savlar üzerine 2018’de davanın yeniden görülmesine karar verilmiş bu kez de Led Zeppelin cephesi karara itiraz etmişti. Bugün verilen kararla, yargı süreci son buldu.

Rolling Stone dergisi tarafından “rock tarihinin tartışmasız en uzun soluklu gruplarından biri” olarak tanımlanan Led Zeppelin’in Stairway to Heaven şarkısı da yine aynı dergi tarafından 2011’de hazırlanan ‘Dünyanın en iyi 500 şarkısı’ listesinde 31’inci sırada yer almıştı.