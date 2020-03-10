Corona virüste son durum

Dünya genelinde corona virüs vakaları 117 bine yaklaşırken can kaybı 4 bini aştı. Çin’in yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı Avrupa’da yükselmeye devam ederken, ülkeler de virüsün yayılmasını engellemek için tedbirlerini artırıyor. İtalya’da corono virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 kişi daha artarak 631’e yükseldi. Yunanistan’da okullar iki gün boyunca tatil edildi. KKTC’de corona virüs önlemi nedeniyle pazartesiye kadar eğitime ara verildi. İngiltere’de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya, vaka sayısı 373’e yükseldi. Bununla birlikte, İran’da yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’nin iyileştiği bildirildi. Diğer taraftan, İtalya, Fransa, İspanya ve Kıbrıs’ta halk marketlere akın etti.

İtalya’da corono virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 kişi daha artarak 631’e yükseldi.

Dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 28’e çıktı. Vaka sayısı 114 bin 558’e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının tamamı Covid-19’un en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 139’a ulaştı. Toplam vaka sayısı da 4 bin 794’ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754’e çıkarken, şüpheli vaka sayısı 349’a, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 16 bin 982’ye geriledi. Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde görülen vaka sayısı da 115’e yükselirken, ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Covid-19 vakası ise 69’a ulaştı.

AVRUPA’DA VİRÜS PANİĞİ Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı Avrupa’da yükselmeye devam ederken, ülkeler de virüsün yayılmasını engellemek için tedbirlerini artırıyor.

YUNANİSTAN’DA EĞİTİME 14 GÜN ARA Yunanistan’da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.

Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti. Kikilias, açıklamasında, “Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır.” ifadesini kullandı. Covid-19 salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan’da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.

İSPANYA’DA 35 ÖLÜ İspanya’da ölü sayısı 35’e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 1500’ü geçti. En fazla vakanın görüldüğü Madrid ve Rioja özerk yönetimleri ile Bask bölgesindeki Vitoria ve Labastida kentlerinde tüm okul ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi. Ayrıca ülkede 1. Futbol Ligi (La Liga) ve 2. Futbol Ligi’nde maçların 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacağı bildirildi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 156’ya çıktığı Danimarka da Kuzey İtalya, İran ve Avusturya’nın bazı şehirlerinden uçakların ülkeye inişini yasakladı. Başbakan Mette Frederiksen, kendi vatandaşlarına da “kırmızı bölgelere” seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht ise tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının, zorunlu olmadıkça kullanılmamasını istedi. Belçika’da vaka sayısı 267’ye yükselirken, Dışişleri Bakanlığı İtalya’ya zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesi önerisinde bulundu.

Malta’daki vaka sayısı 4’e çıkarken, Başbakan Robert Abela, İtalya ile tüm uçak ve feribot seferlerini durdurduklarını açıkladı. Romanya da önlemler kapsamında İtalya uçuşlarını durdurma kararı alırken, trenlerle ülkeye gelecek yolcuların da karantina altında tutulacağı duyuruldu. İsviçre’de Federal Halk Sağlığı Ofisi’nin verilerine göre, virüsten ölenlerin sayısı 3’e, toplam vaka sayısı ise 476’ya çıktı.

FRANSA ÖNLEMLERİ ARTTIRDI Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgının daha henüz başında olduklarını vurgulayarak, salgınla etkili şekilde mücadele edebilmek için halkın da sorumlulukları bulunduğunu söyledi. Bu arada, Elysee Sarayı da Macron’un virüs kapmaması için önlemleri artırdı. Saray’dan yapılan açıklamada, Macron’un katılacağı toplantılar ve yapmayı planladığı ziyaretlerin kısıtlandığı bildirildi. Tedbirler kapsamında Macron’un makam odasında hiçbir toplantı yapılmaması, gerekli olmadıkça sarayda yemekli davetler düzenlenmemesi kararlaştırıldı. 10 gündür hiç kimseyle tokalaşmayan Macron’un, toplantılarını yaptığı oda da sık sık dezenfekte ediliyor. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da 15 Nisan’a kadar 450 spor etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

AVUSTURYA ÖNLEMLERİ ARTTIRIYOR Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ortak basın toplantısı düzenleyerek güncel verileri ve yeni önlemleri paylaştı. Kurz, bugüne kadar 157 kişide virüs tespit edilen ülkede üç temel konuda sosyal yaşamı sınırlayıcı yeni önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

İNGİLTERE’DE ÖLÜ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Watford Hastanesi’nde karantina altında bulunan 80’li yaşların başlarındaki bir kişinin corona virüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Böylelikle İngiltere’de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6’ya çıktı. Diğer taraftan ülkede vaka sayısı 373’e yükseldi.

KKTC’DE İLK VAKA VE YENİ TEDBİR KARARLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Almanya’nın Balingen şehrinden pazar akşamı gelen 30 kişilik turist kafilesinin özel servisle Gazimağusa’daki bir otele götürüldüğünü ifade etti. Kafiledeki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 65 yaşındaki kadın turistte corona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Pilli, kafilenin bulunduğu Gazimağusa’daki otelin de karantinaya alındığını bildirdi. Enfekte turistin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan KKTC Bakanlar Kurulu, olağanüstü gündemle toplanarak yeni tip corona virüs (Covid-19) konusunda mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar aldı. Buna göre, tüm sınır kapılarında sağlık personelinin sayısı iki katına çıkarılacak. Bakanlar Kurulu, Başbakanlık koordinasyonunda, Sağlık Bakanı’nın başkanlığında bir kriz masası oluşturulacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı tedbir için 15 Mart’a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Ölümcül salgına karşı önlem olarak okullarda pazartesiye kadar eğitime ara verildi.

PANİKLEYEN AVRUPALI HALK RAFLARA BOŞALTTI İtalya, Fransa ve İspanya’da artan corona virüs vakaları nedeniyle Avrupa halkı büyük bir endişe duyuyor.

İspanya, İtalya ve Kıbrıs’ta vatandaşlar yiyecek, içecek ve hijyen malzemeleri stoğu için market ve pazarlara hücum etti.

OLYMPIAKOS VE NOTTINGHAM FOREST’IN SAHİBİNDE CORONA VİRÜS Yunanistan’ın Olympiakos ve İngiltere’nin Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Yunan iş insanı, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs için test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını takipçileriyle paylaştı. Marinakis, açıklamasında, “Koronavirüs beni de ziyaret etti. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek zorunda hissettim. Gerekli tüm önlemleri aldım, kendimi iyi hissediyorum. Doktorların tavsiyesine uyuyorum. Vatandaşlarıma aynı şeyi öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

İRANLI BAKAN CORONA VİRÜSÜ YENDİ İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın haberine göre, Rahmani’nin danışmanı Ali Ekber Rızayi, “Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı, durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Allah’ın yardımı ve doktorlar ile sağlık personelinin çabalarıyla iyileşerek hastaneden taburcu edildi.” ifadelerini kullandı. Rızayi, İranlı Bakan’ın nekahet dönemini evinde geçirdiğini belirtti.

İran medyası, 4 Mart’ta, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani’de Kovid-19 tespit edildiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını duyurmuştu. Çin’den dünyaya yayılan Kovid-19, İran’da ilk olarak 19 Şubat’ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291’e yükseldi. Covid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi. İran’da 25 Şubat’ta coro navirüs teşhisi konulan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir’in de bugün iyileşerek görevinin başına döndüğü açıklanmıştı.

AFRİKA’DA VAKA SAYISI 102’YE ULAŞTI Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtadaki yeni tip koronavirüsün (Covid-19) görüldüğü kişi sayısının 102’ye çıktığını duyurdu. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da basın toplantısı düzenleyen Direktör Nkengasong, 10 Afrika ülkesinde şimdiye kadar 102 vaka görüldüğünü ve 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

100 YAŞINDAKİ ADAM CORONA VİRÜSÜ YENDİ Xinhua Haber Ajansı’nın göre, geçen Cumartesi günü taburcu olan 100 yaşındaki bir erkek corona virüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti. Söz konusu adamın, corona virüs salgının merkezi Wuhan’daki bir hastanede 80 kişiyle birlikte 13 gün boyunca karantina tutulduğu belirtildi.

Haberde corona virüsü yenen en yaşlı insanın, 24 Şubat’ta alzheimer, hipertansiyon ve kalp yetmezliği sorunlarıyla birlikte korona virüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Askeri tıp uzmanlarının 100 yaşındaki adamı tedavi etmek için geleneksel Çin tıbbından yararlandığı;antiviral tedavi ve plazma tedavisi gibi yöntemler kullandığı aktarıldı.İsmi açıklanmayan 1920 doğumlu kişinin Şubat ayında 100. doğum gününü kutladığı belirtildi.

YÜKSEK TANSİYON BÜYÜK BİR RİSK Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) nedenli ölümlerde yüksek tansiyonun ciddi bir risk oluşturduğu bildirildi. Peking Union Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Müdürü Dr. Du Bin, Bloomberg’e verdiği demeçte, yeni tip corona virüse yakalanan ve durumu ağır olan hastaların tedavisi için ocak ayının ortasından bu yana çalıştığını söyledi.

Du, yeni tip corona virüs kaynaklı ölümlere bakıldığında yüksek tansiyonu olan hastaların yüksek risk altında olduğunu dile getirdi. Wuhan’da Covid-19 nedeniyle ocak ayında hayatını kaybeden 170 hastanın neredeyse yarısının yüksek tansiyon hastası olduğunun anımsatılması üzerine Du, “Bu oldukça yüksek bir oran” ifadesini kullandı.

Du, diğer doktorların anlattığından ve kendi gördüğü verilerden, altta yatan tüm hastalıklar arasında yüksek tansiyonun en tehlikeli unsur olduğunun anlaşıldığına dikkati çekti.

Bununla ilgili yayımlanan herhangi bir araştırma olmadığının altını çizen Du, buna rağmen, yüksek tansiyonun hastanın durumunun kötüye gitmesinde ve hastalığın sonucuyla ilgili kötü bir tahmin yapılmasında önemli bir faktör olabileceğine inandıklarını vurguladı.

TEDAVİDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR Du, gözlerini, yüksek tansiyon hastaları ve yaşlılardan ayırmayacaklarını kaydederek doktorlara, yüksek tansiyon faktörünün yanı sıra dikkat edilmesi gereken farklı konularda da tavsiye bulundu. Solunum bozukluğu olan hastalarda organ yetmezliği görülebileceği için solunum desteği verme önlemlerinin en kısa sürede alınması gerektiğini söyleyen Du, Covid-19 tespit edilen ve solunum desteğine ihtiyacı olan hastaların neredeyse yarısının öldüğünü ancak iyileşenlerin çoğunun başlangıçta solunum desteği verilenler olduğunu dile getirdi.

Du, ilaçların tek başına özellikle durumu ağır olan hastaları tedavi edemeyeceğini vurgulayarak Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) tecrübelerinin kendilerine belirli bir antiviral ilaç kullanılmadan çoğu hastanın tedavi edildiğini gösterdiğini söyledi.

Virüs bulaştığında bunu yok edebilecek bir ilaç olmasını umduklarını belirten Du, “Ancak, sihirli bir kurşun yok.” yorumunda bulundu. Virüs bulaşan kişinin iyileşip hastaneden taburcu edildikten günler sonra yeniden enfekte olmasının, kan dolaşımındaki antikorlar hızlıca yok olmadığı için “teorik olarak” hiçbir anlam ifade etmediğini kaydeden Du, ikinci kez enfekte olanların yapılan testlerde negatif sonuç almasının testlerin güvenilirliğiyle ilgili endişelere neden olduğunu söyledi.

COVID-19 BULAŞAN HİÇBİR ÇOCUĞUN DURUMU KÖTÜ DEĞİL Du, farklı üreticilerin yaptığı test kitlerinde, sonucu etkileyebilecek tutarsızlıklar olabileceğinin altını çizdi. Hamileler ve çocukların yeni tip corona virüsten ciddi olarak etkilenmemiş gibi göründüğünü vurgulayan Du, gripte, hamileliğin ağır belirtilere ve kötü sonuçlara yol açtığını ancak bu sefer durumun tersi olduğunu kaydetti. Du, Covid-19 bulaşan hiçbir çocuğun durumunun yoğun bakım ünitesine alınacak kadar kötü olmadığını dile getirdi.

ÇÖKEN KARANTİNA OTELİNDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde cumartesi akşamı çöken ve Covid-19 vakalarının karantina merkezi olarak kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel’in enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından 59 kişi çıkarıldı. Bunlardan 18’i yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, 12 kişinin göçük altında olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Olaya yönelik yapılan soruşturmada yetkililer otelin, birinci katında yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen bir kaza nedeniyle çöktüğü kaydetmiş, bina sahibinin gözaltına duyurmuştu.

Yerel hükümetin, söz konusu oteli Covid-19 salgınının en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen kişilerin karantinası için tahsis ettiği ifade edilmişti. Çin’de, yeni tip corona virüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı’yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

FAS’TA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kasablanka kentinde solumun sorunu, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkları olan 89 yaşındaki Faslı bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi. Uzman ekip tarafından gözetim altında tutulan hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, cumartesi günü Marakeş’e gelen Fransız bir turistte Covid-19 görüldüğünü ve ülkedeki vaka sayısının 3’e yükseldiğini bildirmişti. Açıklamada, Fransız turistin karantina altına alındığı ve sağlık durumunun endişe verici olmadığı kaydedilmişti.

PANAMA İLE BURKİNA FASODA İLK VAKALAR Orta Amerika ülkesi Panama’da, ülkeye İspanya’dan gelen bir kişide yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Burkina Faso’da da ilk vakaların tespit edildiği açıklandı.

Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, İspanya’nın başkenti Madrid’in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner, söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı. Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin corona virüs karşı tedbirleri aldığını belirtti.

BURKİNA FASO’DA İLK VAKALAR Burkina Faso’da 2 kişide Covid-19 tespit edildi. Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Claudine Lougue, yaptığı açıklamada, 24 Şubat’ta Fransa’dan dönen bir çiftte corona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Bakan Lougue, 50 yaşın üstündeki çiftin hastanede karantinaya alındığını, yolculuklarında çifte eşlik eden bir kişinin ise evinde karantinada tutulduğu kaydetti. Afrika kıtasında Burkina Faso’nun yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Covid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam corona virüs vakası sayısı 97’ye yükseldi.

İRAN’DA BİR GÜNDE 54 KİŞİ CAN VERDİ İran’da Covid-19 kaynaklı ölümlerde bir günde 54 kişi can verdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 291’e çıktı. Vaka sayısı 8 bin 42’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının 881 artarak 8 bin 42’ye ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 731 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran’da Covid-19’un ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İRAN’DA ÖLEN SAĞLIK PERSONELİ “GÖREV ŞEHİDİ” SAYILACAK İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin Covid-19’la mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin “şehit” kabul edilmesine dair önerisini kabul etti. Hamaney’in onayıyla corona virüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline “görev şehidi” unvanı verilecek. İran’da çok sayıda sağlık personeli de Covid-19’la mücadele sırasında yaşamını yitirmişti.

İRAN’DA MÜZE VE TARİHİ MEKANLAR ZİYARETE KAPATILDI İran’da yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha fazla yayılmasının önlenmesi kapsamında ülke genelindeki tüm müze, saray ve tarihi mekanların ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na göre (ISNA), Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbir kararlarını içeren bir mektubu bakanlık yetkililerine gönderdi.

Munisan, mektubunda, müzelerin, sarayların ve tarihi mekanların faaliyetlerinin bugünden itibaren 20 Mart’ta başlayacak Nevruz tatilinin bitimine kadar durdurulması talimatını verdi. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran’da yeni yıl (Nevruz) 20 Mart’ta başlıyor.

KABE’DE VİRÜS STERİLİZASYONU Suudi Arabistan, artan corona virüs vakalarına karşı önlem almaya devam ediyor.

Son olarak Kabe’de ölümcül virüse karşı strerilizasyon çalışmaları yapan yetkiler görüntülere böyle yansıdı.