Uzmanlar, Corona virüsünün evcil hayvanlara bulaşmayacağını söylüyor

Çin’de bir köpeğin corona virüsü testinde zayıf bir pozitif sonucu elde edilmesi, evcil hayvanlara ve onlardan da sahiplerine corona virüsü bulaşabileceği korkusu yaratmıştı. Uzmanlar, köpeğe uygulanan testte bir hata olabileceğini, evcil hayvanlara virüsün bulaşamayacağını açıkladılar.

Corona virüsü salgınına hala bir tam olarak bir çözüm bulunamaması insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Çin’de geçtiğimiz günlerde bir köpeğin corona virüsü testinin zayıf bir şekilde pozitif çıkması ise evcil hayvanı bulunan insanların tedirgin olmasına neden oldu.

Çin’deki bir köpeğin corona virüsü testinin pozitif olmasına rağmen uzmanlar evcil hayvanların risk altında olmadığını açıkladı. Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Veterinerlik Fakültesi başkanı Dr. Will Sander, kedi ve köpeklerin çoğunun büyük olasılıkla risk altında olmadığını, hayvanların insanlara bulaşacak şekilde virüs taşıma ihtimallerinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Dr. Will Sander yaptığı açıklamada, “Şu anda insanlar evcil hayvanları etkileyebilecek corona virüsü konusunda endişe duymamalıdır. Virüs insanlar arasında yayılmak için adapte olmuş görünüyor. Bu nedenle köpek veya kedilere bulaşması pek mümkün görünmüyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de evcil hayvanların corona virüsü tarafından enfekte olduğu bir vakaya veya evcil hayvanların virüsün taşıyıcısı olduğu bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. DSÖ, insanların bu nedenle panik yapması gereken bir şey olmadığını da açıklamasına ekledi.

Soğuk algınlığı da dahil olmak üzere birçok virüs türü evcil hayvanlar ile insanlar arasında yayılmaz. Yeni tip corona virüsünün bu durumu hakkında bir bulgu olmamakla beraber şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir vaka bulunmuyor. Amerikan Veteriner Hekimler Birliği (AWMA), Çin’de karantina altına alınan köpeğin testinde bir sorun olabileceğini açıkladı. Testin daha önce açılmış olması ya da düzgün ölçüm yapmıyor olması, testin pozitif çıkmasına neden olmuş olabilir.

Uzmanlar, evcil hayvanlar sürekli evdeyse ve diğer hayvanlarla temas etmiyorsa riskin çok daha düşük olduğunu belirtiyorlar. Dr. Will Sander, evcil hayvanların aşılarının doğru bir şekilde takip edilmesinin, riski çok daha düşüreceğini açıkladı.

Corona virüsünden korunmak için uzmanların önerdiği en temel korunma yöntemi ellerin sürekli olarak yıkanması. Uzmanlar, evcil hayvanlardan virüs bulaşabileceğini düşünen insanlar için de benzer bir koruma yöntemini öneriyorlar. Evcil hayvanını seven insanlar daha sonra ellerini düzgün bir şekilde yıkar ve dezenfekte ederlerse virüs bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırabilirler.

Hayvanları sevdikten sonra el yıkama alışkanlığı sadece corona virüsüne karşı bir önlem olarak görülmemelidir. E.Coli ve Salmonella gibi virüsler de hayvanlardan bulaşabilir. Ellerin yıkanması bu virüslere karşı da doğru bir korunma yöntemi olacaktır.