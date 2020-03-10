SağlıkYaşam

Uzmanlar, Corona virüsünün evcil hayvanlara bulaşmayacağını söylüyor

10 Mart 2020
Köpek yaşı hesaplama

Çin’de bir köpeğin corona virüsü testinde zayıf bir pozitif sonucu elde edilmesi, evcil hayvanlara ve onlardan da sahiplerine corona virüsü bulaşabileceği korkusu yaratmıştı. Uzmanlar, köpeğe uygulanan testte bir hata olabileceğini, evcil hayvanlara virüsün bulaşamayacağını açıkladılar.

Corona virüsü salgınına hala bir tam olarak bir çözüm bulunamaması insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Çin’de geçtiğimiz günlerde bir köpeğin corona virüsü testinin zayıf bir şekilde pozitif çıkması ise evcil hayvanı bulunan insanların tedirgin olmasına neden oldu.

Çin’deki bir köpeğin corona virüsü testinin pozitif olmasına rağmen uzmanlar evcil hayvanların risk altında olmadığını açıkladı. Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Veterinerlik Fakültesi başkanı Dr. Will Sander, kedi ve köpeklerin çoğunun büyük olasılıkla risk altında olmadığını, hayvanların insanlara bulaşacak şekilde virüs taşıma ihtimallerinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Dr. Will Sander yaptığı açıklamada, “Şu anda insanlar evcil hayvanları etkileyebilecek corona virüsü konusunda endişe duymamalıdır. Virüs insanlar arasında yayılmak için adapte olmuş görünüyor. Bu nedenle köpek veya kedilere bulaşması pek mümkün görünmüyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü de evcil hayvanların corona virüsü tarafından enfekte olduğu bir vakaya veya evcil hayvanların virüsün taşıyıcısı olduğu bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. DSÖ, insanların bu nedenle panik yapması gereken bir şey olmadığını da açıklamasına ekledi.

Soğuk algınlığı da dahil olmak üzere birçok virüs türü evcil hayvanlar ile insanlar arasında yayılmaz. Yeni tip corona virüsünün bu durumu hakkında bir bulgu olmamakla beraber şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir vaka bulunmuyor. Amerikan Veteriner Hekimler Birliği (AWMA), Çin’de karantina altına alınan köpeğin testinde bir sorun olabileceğini açıkladı. Testin daha önce açılmış olması ya da düzgün ölçüm yapmıyor olması, testin pozitif çıkmasına neden olmuş olabilir.

Uzmanlar, evcil hayvanlar sürekli evdeyse ve diğer hayvanlarla temas etmiyorsa riskin çok daha düşük olduğunu belirtiyorlar. Dr. Will Sander, evcil hayvanların aşılarının doğru bir şekilde takip edilmesinin, riski çok daha düşüreceğini açıkladı.

Corona virüsünden korunmak için uzmanların önerdiği en temel korunma yöntemi ellerin sürekli olarak yıkanması. Uzmanlar, evcil hayvanlardan virüs bulaşabileceğini düşünen insanlar için de benzer bir koruma yöntemini öneriyorlar. Evcil hayvanını seven insanlar daha sonra ellerini düzgün bir şekilde yıkar ve dezenfekte ederlerse virüs bulaşma riskini tamamen ortadan kaldırabilirler.

Hayvanları sevdikten sonra el yıkama alışkanlığı sadece corona virüsüne karşı bir önlem olarak görülmemelidir. E.Coli ve Salmonella gibi virüsler de hayvanlardan bulaşabilir. Ellerin yıkanması bu virüslere karşı da doğru bir korunma yöntemi olacaktır.

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Perşembe ve cuma günleri yağış bekleniyor

Perşembe ve cuma günleri yağış bekleniyor

6 Mart 2020
Photo of Özyiğit: Ülkenin Maarif Vakfı okullarına değil, devlet okullarına ihtiyacı var

Özyiğit: Ülkenin Maarif Vakfı okullarına değil, devlet okullarına ihtiyacı var

6 Mart 2020
Photo of İtalya’dan dönen kişiler Sağlık Bakanlığı’yla irtibata geçecek

İtalya’dan dönen kişiler Sağlık Bakanlığı’yla irtibata geçecek

6 Mart 2020
Photo of Koronavirüse karşı yeni önlem: Burun maskesi

Koronavirüse karşı yeni önlem: Burun maskesi

6 Mart 2020
Photo of Satış Yapacak Bir Şirkette Kurumsal Stil Nasıl Oluşturulur

Satış Yapacak Bir Şirkette Kurumsal Stil Nasıl Oluşturulur

6 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum

Corona virüste son durum

6 Mart 2020
Photo of “Devlet lükse dur demeli”

“Devlet lükse dur demeli”

6 Mart 2020
Photo of Avrupa’da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

Avrupa’da koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor

5 Mart 2020
Photo of İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi

İtalya’da Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 148’e yükseldi

5 Mart 2020
Photo of Erhürman: Yüksek Öğretimde nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçmeliyiz

Erhürman: Yüksek Öğretimde nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçmeliyiz

5 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı