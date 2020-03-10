Teknoloji

En havalı yüz maskesi: Apple Mask Pro

10 Mart 2020

Dünyanın dört bir tarafına yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip corona virüsü salgını, maske pazarını hiç olmadığını kadar canlandırdı. Bundan yola çıkan bir grafik tasarımcı, “Apple Mask Pro” adında oldukça etkileyici bir maske konseptine imza attı.

Şu ana kadar 110’dan fazla ülkede görülen yeni tip corona virüsü ya da resmi adıyla COVID-19, küresel ekonomiye muazzam bir zarar vermiş durumda. Salgının olumsuz anlamda etkilemediği, hatta canlandırdığı yegane alan ise kolaylıkla tahmin edebileceğiniz üzere maske sektörü oldu. Öyle ki, salgının patlak verdiği çoğu ülkede yüz maskesi stokları tükenme noktasına ulaştı.

Justin Ciappara adındaki bir grafik tasarımcı, “Apple, yüz maskesi yapsa nasıl olurdu?” diye merak etmiş olacak ki, Apple Mask Pro adında son derece güzel bir maske konseptine imza attı. Yüz maskesinin güzeli olur mu demeyin. Ciappara’nın tasarladığı Apple Mask Pro konsepti, Cupertinolu teknoloji devinin cihazlarındaki tasarım ruhuna mükemmel bir uyum sağlıyor.

Bu konsept, görüp göreceğiniz en havalı yüz maskesi olsa gerek. Ve elbette, salgın sırasında tarzınızdan ödün vermemenizi sağlayacak bu maskeyi takmanın bir bedeli var. Ciappara’nın Apple temalı maske konseptinde üç farklı model bulunuyor: Apple Mask Pro, Apple Mask ve iMask.

Virüsleri 24 saat boyunca filtreleme imkanı sunan ve 4 metreye kadar su geçirmeyen Apple Mask Pro için 399 dolarlık bir değer biçilmiş. Standart model Apple Mask’in fiyatı 299 dolarken, virüsleri sadece 1 saat boyunca filtreleyen iMask ise 99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Elbette bu maskeler hiçbir zaman satışa çıkmayacak ancak Apple, konseptleri gördükten sonra belki maske işine de girebilir

Tedarik zinciri Çin’de olması nedeniyle corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Apple, belirlediği bölgelerdeki pek çok çalışanına bir haftalığına evden çalışma izni vermişti. Bununla da yetinmeyen ABD’li firma bugün yaptığı açıklamada, corona virüsü semptomlarını gösteren çalışanlarına süresiz izin vereceğini bildirmişti.




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