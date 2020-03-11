Cefi eğlendirmeye devam ediyor

GİRNE’DE TAVERNA KEYFİ:

“Savoy Tavern”de sahne alan Cefi geniş repertuvarıyla konuklara müzik ve eğlence dolu bir gece sundu

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Cefi önceki akşam Girne’de hizmet veren Savoy Hotel’in güzide mekânı “Savoy Tavern”de sahne aldı. Ünlü sanatçı geceye başlamadan dans grubunun sergilediği performans görülmeğe değerdi.

Başarılı ekip, konuklara görsel bir ziyafet sundu. Cefi’nin sahneye çıkmasıyla mekân coşku dolu anlara sahne oldu. Repertuvarına hızlı başlayan ünlü sanatçı coşkuyu ikiye katladı. Şerefine tabaklar kırıldı. Tüm konukları tek tek dolaştı ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Hem ülkemiz insanının hem de Türkiye’den gelen tatilcilerin rağbet gösterdiği gecede dansçıların şovları yoğun ilgi gördü. Özel orkestrasıyla fırtınalar estiren Cefi kendisini dinlemeye gelen konuklara müzik dolu bir gece yaşattı.