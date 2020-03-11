Jaguar’ın tamamen elektrikli modeli I-Pace KKTC’deki ilk sahibine kavuştu

Borusan Oto Kıbrıs Jaguar Yetkili Satıcısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk kez ayak basan Jaguar’ın tamamen elektrikli SUV’u Jaguar I-PACE’i, KKTC’deki ilk sahibine kavuşturdu

Borusan Oto Kıbrıs Ülke Müdürü Özden Mehmet, otomotiv sektöründeki ilkleri KKTC’de yaşatmaya devam ettiklerini, ayrıca geleceğin teknolojisini adaya getirmekten ve bu döneme öncülük etmekten gurur duyduklarını ifade etti.

Mehmet, elektrikli otomobil tutkunlarını, güçlü spor otomobil performansını, beş koltuklu SUV rahatlığı ile bir araya getiren, tamamen elektrikli Jaguar I-PACE’i görmeleri için, Borusan Oto Kıbrıs showroomuna davet ettiklerini söyledi.

Jaguar I-PACE ‘in özellikleri

Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk performans SUV’u Yeni Jaguar I-PACE, 470 km’lik menzili, 4,8 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan performansı ile heyecan verici bir sürüş deneyimi sunan, batarya teknolojisine sahip bir elektrikli araç.

Yeni Jaguar I-PACE’in 90 kWh gücündeki bataryası yüksek enerji yoğunluklu lityum iyon hücrelerinden meydana geliyor. Tasarımı ve son teknoloji termal yönetim sistemi, uzun ömrü ve sürdürülebilir maksimum gücü destekliyor. Yeni Jaguar I-PACE’te bulunan iki sabit mıknatıslı senkron elektrikli motor 400 BG güç ve 696 Nm tork üretiyor.