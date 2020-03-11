Ocak yarı finalde: 1-3

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş ilk maçı dün oynandı, diğer 3 maç bugün oynanacak

PARA KAZANDIRIYOR: Futbolda toplam 200 bin TL para dağıtılacak Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda, çeyrek finalde Türk Ocağı’na ilk maçta 2-1, ikinci maçta 3-1’lik skorlarla mağlup olarak elenen Çetinkaya 7500 TL alırken, yarı finale kalan Ocak yarı finalde elenirse 15 bin TL alacak. Çeyrek final rövanşındaki diğer 3 maç bugün saat 14.00’da başlayacak

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, Hüseyin Özaşık

Çetinkaya: Atakan Zubi, Burak Emir, Tarık Akrep, (Dk.57 Şahin Soyhan), Cemal Şevket Kurt, Özcan Saygı, Ertunç Sayıner, (Dk.65 Berkem Atakan), Toykan Hacet, Mehmet Söker, Samuel Dorgbele, Yusuf Kondoz, (Dk.70 Barış Şişman), Recep Arkol

Türk Ocağı: Cenk Yılmaz, İlker İnceler, Mehmet Çayan Şimşek, Kaan Arsu, Oha Jesutekevwe, (Dk.82 İlyas Bucak), Deniz Kurtay, Ali Avcısoyu, Mehmet Uçar, İlker Tek, (Dk.73 Şükrü Yiğit Bal), İbrahim Halil Karadal, (Dk.60 Orcan Idan), Emre Can Olur

Goller: Dk.79 Toykan Hacet (Çetinkaya), Dk.40 – 52 Mehmet Uçar, Dk.57 Oha Jesutekevwe (TOL)

Nicosia Group sponsorluğundaki futbol kupa maçları dün itibarı ile para kazandırmaya başladı. Nicoisa Group Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanşında ilk maç dün oyandı ve yarı finale yükselen ilk takım belli oldu. Çeyrek final rövanşındaki diğer 3 maç ise bugün oynanacak.

Çeyrek final rövanşında dün Türk Ocağı, Çetinkaya’ya konuk oldu. Mücadelenin ilk ayağını 2-1 kazanan sarı-siyahlı ekip, 40.dakikada Mehmet Uçar’ın müthiş golüyle 1-0 öne geçti. Türk Ocağı soyunma odasına bu golle 1-0’lık üstünlükle girdi. Mücadelenin 52’inci dakikasında Çetinkaya kaleci ve savunma hatasından Mehmet Uçar kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 57.dakikada Türk Ocağı’ndan Oha farkı üçe çıkardı. 79’da Çetinkaya’dan Toykan Hacet farkı ikiye indiren golü atarken maçta başka gol olmadı ve Ocak maçı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdıran ilk ekip oldu.

Toplam 200 bin TL’lik ödül

Futbol Federasyonu ile Nicosia Group arasında yapılan sponsorluk anlaşması ile toplam 200 bin TL’lik ödüllendirmenin yapılacağı Kıbrıs Kupası’nda şampiyona 90 bin TL, finaliste 50 bin TL ödül verilecek. Yarı Final sonunda elenen takımlar 15 bin TL, Çeyrek Final sonunda elenen takımlar ise 7 bin 500 TL alacak.

Çeyrek finalde elenen ilk takım Çetinkaya böylece 7500 TL ödülü almaya hak kazandı.

Kupada çeyrek final rövanşındaki diğer 3 maç bugün oynanacak. İşte program:

BUGÜN

Cihangir Stadı: Cihangir-MTG (0-2) Osman Özpaşa

Atatürk Stadı: Yenicami-K.Kaymaklı (4-0) İsfendiyar Açıksöz

Girne 20 T.M.A.S.: Doğan-Göçmenköy (1-0) Evren Karademir