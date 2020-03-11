Merve ve Buğra dünya turunda

SPORCULARIMIZ HAZIR: Kar Voleybolu Dünya Turu’nun birinci ayağında Erciyes’te sporcularımızdan Merve Çelebi takım arkadaşları Bahanur Gökalp ve Şimge Yalçın ile mücadele edecek. Bir diğer sporcumuz Buğra Eryıldız ise Aleyna Vence ve Burcu Atasoy ile derece arayacak

Tonguç KOTAK

FIVB tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenecek “Kar Voleybolu Dünya Turu”nun ilk ayağına Erciyes ev sahipliği yapacak.

Erciyes’deki ilk etap 12-15 Mart tarihleri arasında yer alırken yine 4 gün sürecek. İkinci ayak ise 20 Ağustos’ta Arjantin’de başlayacak.

2018 yılında Avusturya’da yapılan “Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası”nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Merve ve Buğra organizasyonda

Erciyes’te yapılacak “2020 Kar Voleybolu Dünya Turu”nun ilk ayağında Türkiye Milli Takımı’nda forma giyecek başarılı sporcularımızdan Merve Çelebi, ay yıldızlı takımda Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın ile birlikte yine kürsü için kortta olacak.

Avrupa tecrübesine ve başarılara sahip bir diğer sporcumuz Buğra Eryıldız da Aleyna Vence ve Burcu Atasoy ile mücadele verecek.