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Pilli: Tedbirler artırıldı… Gizleme yok…

10 Mart 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede KKTC vatandaşı herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadığını, Gazimağusa bölgesindeki bir otelde kalan Alman turiste teşhis konulduğunu ve o kişiyle temasları olduğu saptanan 4 kişinin de tedbir amaçlı karantinada olduğunu açıkladı.

Pilli, hasta turistle birlikte adaya gelen 141 kişilik Alman kafilenin ise yarın veya öbür gün boş bir uçakla Almanya’ya geri gönderileceklerini belirtti.

Bakan Pilli, akşam saatlerinde koronavirüs konusundaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pilli, halka tedbirli olmaları ancak panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle ilgili tüm süreçleri halkla paylaştığını şeffaf olduğunu söyleyen Pilli, bakanlık açıklamaları dışındaki iddialara itibar edilmemesini istedi.

Basın toplantısında Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da konuşma yaptı.

“ALMAN TURİSTİN DURUMU İYİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

Pilli, 141 kişiden oluşan turist kafilesinde bir Alman vatandaşında koronavirüs saptanması üzerine söz konusu kişinin karantinaya alındığını ayrıca yakın temasta olduğu kişilerin de herhangi bir bulguları bulunmamasına rağmen karantinaya alındığını belirtti.

“ALMAN HASTANIN DURUMU İYİ, TEDAVİSİ SÜRÜYOR”

Söz konusu Alman vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin devam ettiğini söyleyen Pilli, bu kişinin öldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, ortada ciddi bilgi kirliliği bulunduğunu kaydetti.

Pilli, “Alman vatandaşı gözetim altındadır, ağır bir vaka değildir” dedi.

“KKTC VATANDAŞI OLARAK POZİTİF BİR VAKA YOKTUR”

Pilli, ülkede KKTC vatandaşı olarak koronavirüs pozitif çıkan bir vaka veya müracaat bulunmadığını belirtti.

Bakan Pilli, halka gereken tedbirleri almaları, hijyen kurallarına dikkat etmeleri, kalabalığa girmemeleri ve panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları dışındaki iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunan Pilli, bilgi kirliliği yaşandığını söyledi.

Alman turistle birlikte gelen kafilenin konakladığı diğer üç otelde de ateş ve öksürük yaşayan herhangi bir şüpheli vakanın bulunmadığını söyleyen Pilli, Dışişleri Bakanlığı’nın Alman Büyükelçiliği’yle irtibat kurduğunu Alman vatandaşlarının ülkelerine geri gönderileceğini belirtti.

“TEDBİRLERİ ARTIRDIK… İLAÇLAMALAR YAPILIYOR”

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın gereken tüm tedbirleri aldığını sınır kapılarında personel sayısının artırıldığını, ateş ve sorgulama sırasında en küçük bir şüphede o kişilerin ülkeye alınmayacağını, geri gönderileceğini ifade etti.

Havaalanları ve limanlarda da tedbirlerin artırıldığına işaret eden Pilli, Sivil Savunma ile bakanlık ekiplerinin dezenfekte işlemlerini tamamlandığını kaydetti.

Pilli, Gazimağusa’da turistlerin sık bulunduğu mekanların, kalabalıkların toplandığı yerlerin ilaçlandığını, Girne bölgesinde de ilaçlama yapılacağını söyledi.

Okulların Cuma güne kadar tatil edildiğini dile getiren Pilli, tüm okullarda dezenfekte işlemi yapılacağını belirtti.

“GİZLEME YOK… GELİŞMELER ŞEFFAF ŞEKİLDE AÇIKLANIYOR”

Pilli, Sağlık Bakanlığı’nın her gelişmeyi şeffaf bir şekilde halkla paylaştığını söyleyerek, halktan panik yapmamasını istedi.

Hiçbir şeyin gizlenmediğini ve gizlenmeyeceğini söyleyen Pilli, gelişmelerin kamuoyuyla sürekli paylaşıldığını kaydetti.

YARIN GENELGE… “İŞ YERLERİ DEZENFEKTE EDİLSİN”

Yarın bir genelge yayımlanacağını söyleyen Pilli, özel iş yerlerine dezenfekte yapmaları çağrısında bulundu.

Pilli, Almanya, Fransa ve İtalya’dan charter seferlerin 1 Nisan’a kadar yasaklanmasına yönelik önerilerinin Başbakan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı tarafından olumlu karşılandığını, bu yönde bir karar üretilmesinin beklendiğini söyledi.

ALMAN HASTANIN ÜLKEYE GİRERKEN ATEŞİ YOKTU

Pilli, soruları da yanıtlayarak Alman vatandaşı hastanın Pazar gecesi ülkeye giriş yaptığı anda ateşi olmadığını, Pazartesi günü ateşinin çıktığını belirtti.

“FIRSATÇILARLA İLGİLİ İHBARLAR DEĞERLENDİRİLECEK”

Maske fiyatlarındaki ciddi artışlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Pilli, bu durumu fırsata çevirmeye çalışanlara yönelik gerekenlerin yapılacağını, ihbarların değerlendirileceğini söyledi.

ÇAĞA

Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa da halkı panik yapmamaya, sağduyulu davranmaya çağırdı.

Çağa, hijyen kurallarına uyulması, kalabalığa girilmemesi tavsiyelerinde bulundu.

İNCE

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Figen İnce de herhangi bir KKTC vatandaşı koronavirüs şüphelisi bulunmadığını belirtti.

Alınması gereken tedbirlere değinen İnce, normal vatandaşların yüksek koruyucu maske kullanmasının gerekmediğini söyledi.

İnce, hastalıkla ilgili başvuruların hastanelere yapılmasını istemediklerini dile getirerek, 15 gün içinde yurtdışından gelen, ateş, öksürük, nefes darlığı bulguları olan kişilerin sağlık ekiplerini araması gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs testlerini yapma yetkisinin Sağlık Bakanlığı’nda bulunduğunu vurgulayan İnce, kime test yapılıp yapılmayacağına Sağlık Bakanlığı enfeksiyon uzmanlarının karar verdiğini belirtti.

ÖZYILKAN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da hastane ekibinin şartlara uygun şekilde gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Hastanedeki dezenfekte çalışmalarının artırıldığını söyleyen Özyılkan, hastanenin normal çalışmasına devam ettiğini kaydetti.

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