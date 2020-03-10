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NASA, 160.000 ışık yılı uzaktaki bir süpernova kalıntısının fotoğrafını paylaştı

10 Mart 2020

Dünya’dan 160.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldızın çökmesiyle meydana gelen süpernovanın kalıntısının görüntüleri NASA tarafından paylaşıldı.

NASA, fotoğrafını paylaştığı SNT 0540-69.3’ün Dünya’dan yaklaşık 160.000 ışık yılı uzakta olduğunu açıkladı. SNT 0540-69.3, Samanyolu’nun galaktik komşusu olan Büyük Macellan Bulutu’nda bulunuyor. NASA, süpernova kalıntısının bir yıldızın kendi yerçekimi etkisi ile çökmesinden sonra gerçekleşen patlamada ortaya çıktığını açıkladı.

Süpernova, genellikle bir yıldızın yaşam döngüsünün sonuna geldiğinde gerçekleşen bir olaydır. Yıldız kendi içine doğru çöktükçe etrafında yaklaşık 16 kilometre çapında maddeyi etrafında topladı. Yıldız daha sonra yaklaşık 8 milyon km/s hızla ilerleyen şok dalgaları yayarak patladı.

NASA, SNT 0540-69.3 nötron yıldızının, fotoğrafın ortasında bulunan parlak bir beyaz bir nesne olarak görülebileceğini açıkladı. Pulsar olarak da bilinen nötron yıldızı hızla dönüyor ve sıcak gazlardan oluşan devasa bir bulutun merkezinde yer alıyor. NASA, nötron yıldızının etrafındaki gaz bulutunun 40 ışık yılı çapında olduğunda söyledi.

Uzay ajansından yapılan açıklamada SNT 0540-69.3’te gerçekleşen patlamanın, Dünya’dan sadece 6.000 ışık yılı uzakta bulunan süpernova kalıntısı olan Yengeç Bulutsusunda gerçekleşen patlamayı anımsattığını belirtti. NASA, SNT 0540-69.3’ün de Yengeç Bulutsusu’nun da yüksek düzeyde X-ışını radyasyonu yayan son derece aktif pulsara sahip olduğunu açıkladı.

İki yıldız yapısınında etrafında yüksek enerjili parçacık bulutları bulunuyor. Ancak SNT 0540-69.3’ün etrafında bulunan gaz bulutu 50 milyon °C sıcaklığa sahipken Yengeç Bulutsusu’nun etrafındaki bulutlar bu kadar sıcak değildir. NASA’da görevli bilim insanları bu farkında çevresel faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini söylüyor.




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