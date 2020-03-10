Yılmaz Vural: Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş, gitsin başkasını denesin; ben parmakla gösterilen bir adamım

Akhisarspor teknik direktörü Yılmaz Vural, herkesin kendisine “Neden Fenerbahçe’ye gelmiyorsun?” diye sorduğunu belirterek “Türkiye’yi bırak, dünyanın önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Bu beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş. Gitsin başkasını denesin” ifadesini kullandı.

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında spor gündemiyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, “Ben 35 yıldır hocalık yapıyorum ancak Akhisarspor kadar rahat çalıştığım bir yer hatırlamıyorum. Canım kulüpten çıkmak istemiyor. 1,5 aydır İstanbul’a gitmedim. Oyuncuları oynatmıyorum ama bana saygı duyuyorlar. Cennete gelmiş gibiyim. Kariyerimde en huzurlu olduğum takımlardan birindeyim” diyerek, şöyle devam etti:

“Kulüp başkanı dünya güzeli biri. Saf ve temiz bir insan. Akhisarspor’u da çıkarırsam 5. direkt çıkardığım takım olacak. Bu konuda gerçekten uzmanım. Bu durum sadece hocada bitmiyor. Ben dün gelmeden önce oto sanayideydim. Ondan önce tenekecilerleydim. Burası tipik bir kasaba. Biz taraftar derneğimizle beraberiz. Her şeyi konuşuyoruz ve eleştirilere kulak veriyoruz.”

Yılmaz Vural’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Fenerbahçe’ye akıl vermek bizim işimiz değil ama her transfer fiyasko”

“Fenerbahçe’ye akıl vermek bizim haddimize değil ancak bu iş bu kadar zor değil. Doğru transfer yapmanın kuralları var. Ben bakıyorum. Her transfer fiyaskoyla bitiyor. Bu iş bu kadar zor değil. Transfer bu işin yüzde 50’si. Bunları yaparken sıkıntılar oluyor. Ali Koç gibi bir beyefendi tribünden aşağıya atlamak zorunda kalıyor. O gün ne yaşadı bilmiyorum. Spor Yöneticiliği bölümleri neden var bilmiyorum. BESYÖ eğitim programları ortak değil. Doğru dediğin 1 tanedir. Üniversitelerimiz lise ayarında. Verilen eğitimler çağdaş değil. Türkiye asla Avrupa’ya yetişemez. Ben antrenman biliminin içinden geliyorum. Biz başarılarımızın hepsi tesadüf. Bizim asla kalıcı başarılarımız olmaz. Bu çağda insanlar ne yapıyorsa onları yapmamız lazım. Neden benim çocuklarım oynamıyor? Biz yabancılar oynasın diye mi bu kadar yatırım yaptık.”

“Herkes neden Fenerbahçeye gelmediğimi soruyor”

“Taraftar ortalamamız yerlerde. Hani biz futbolu seviyorduk? Neden insanlar maçlara gelmiyor? Bu işi yapanlar bu işten anlamıyor. Şu anda çok mutlu olduğum bir yerdeyim. Sosyal medya şu anda yıkılıyor. Herkes neden Fenerbahçe’ye gelmediğimi soruyor. Bu ülkenin en çok maç yönetmiş 2. antrenörüyüm. Sen Türkiye’yi bırak, dünyanın en önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Artık bu iş magazin konusu olmaya başladı. Bu durum beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş. Gitsin başkasını denesin. Ben parmakla gösterilen bir adamım. Takımın büyüğü küçüğü yoktur. Ben Akhisarspor’a geldiğimden beri fark ortada. İnsanlar bu adam ne yapıyor diye bakmıyor. Herkes skora ve birinciye bakıyor. 1. kimse en iyi o! O imkanı herkese sunmuyorlar. Bu ülkede hala antrenörlük lisansı olmayan insanlar çalışıyor. Bu durum eğitime saygısızlıktır. Var mı öyle kiralık antrenörlük? Bu ülkenin hiçbir şeye saygısı yok.”

“Bütün Fenerbahçe taraftarı ‘Gel’ diyor”

“Ben Fenerbahçe’ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Ben yerimde duruyorum. Bize kim talipse gelir. Bütün Fenerbahçe taraftarı gel diyor. Benim telefon numaram 94 senesinden beri aynı. Daha bir gün olsun küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar bana ilgi gösteriyor. Ben bunları söylerken kimse beni aslın istemiyorum. Benim onlara katkım olur.

Ben bu kadar iddialıyım. Ben talip olmam. Bana talip olanlar kendilerine katkı sağlarlar. Türk futbolu beni kullanamadı. Mütevazı olmaya gerek yok. Kendileri bilir. Bir daha benimle dalga geçeceklerse aynaya bakıp kendileriyle dalga geçsinler. Bu konuyla ilgili sana konuştuğum kadar kimseye konuşmadım. Türkiye’de mütevazı kalmak imkansız. Futbol dünyası böyle adam istemiyor. Bana neden bu kadar mütevazı olduğumu soruyorlar. Ulaşılmaz olmam isteniyor ancak herkesin bir değeri var.”