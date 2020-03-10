Elon Musk: Teknolojimizi geliştirmezsek SpaceX Mars’a gidemeden öleceğim

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Mars’ın kolonileştirilmesi hakkındaki planlarını anlatmak üzere dün Washington’daki bir etkinliğe katıldı. Musk, SpaceX‘in Teksas’taki test merkezindeki çalışmaları nedeniyle konuşmasına 40 dakika geç başladı.

Elon Musk’ın bu kadar yoğun çalışmasının altında önemli bir sebep yatıyor. Milyarder girişimci, konuşması sırasında SpaceX’in, yaşadığı süre boyunca Mars’a ulaşmayı başaramayacağına dair endişelerini dile getirdi.

Musk, Satellite 2020 konferansı sırasındaki konuşmasında “İlerleme hızımızı geliştiremezsek, Mars’a gitmeden önce kesinlikle öleceğim. Yörüngedeki ilk insanlar için hazırlanmak 18 yılımızı aldıysa, inovasyon hızımızı iyileştirmeliyiz yoksa kesinlikle Mars’tan önce öleceğim.” dedi.

Mars’a gitmek, Musk’ın 2002’de kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in temel hedefi. Musk uzun zamandır, insanlığın gelecekte hayatta kalabilmek için gezegenler arası bir tür haline gelmesi gerektiğini savunuyordu.

SpaceX’in Mars’a yönelik planları, şu anda test edilmeye ve geliştirilmeye devam eden bir uzay aracı olan Starship‘e bağlı. 50 metre uzunluğundaki Starship, Super Heavy adlı bir roketle astronotları Ay’a ve Kızıl Gezegene götürmeyi hedefliyor. Musk, bu yıl içinde Starship’in Mk3 versiyonunu yörüngeye ulaştırmayı planlıyor.