Guardiola, maçların seyircisiz oynanmasına karşı çıktı: Oynanamayı tercih ederim

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede maçlar seyircisiz oynanırken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, bu uygulamaya karşı çıktı. Guardiola, “Taraftarlar yoksa oynanamayı tercih ederim” derken, lig yönetiminin bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını da belirtti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, yarın (11 Mart 2020) Arsenal ile oynayacakları lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, seyircisiz futbolun bir hiç olduğunu belirtti.

“Onlar yoksa oynanamayı tercih ederim” diyen Guardiola, UEFA’dan henüz kendilerine bir yazı gelmediğini, Premier Lig yönetiminin de şu anda herhangi bir çalışma içerisinde olmadığını belirterek, “Virüs tehlikesi daha da uzarsa futbolun bir anlamı yok. Sağlık hayattaki en önemli şeydir” ifadelerini kullandı.