Akıllı telefonlar virüsten nasıl temizlenmeli?

Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan Corona virüs ile ilgili pek çok öneri mevcut. Onlardan bir tanesi de akıllı telefonlar ile ilgili. Uzmanlar telefonların virüs riskine karşı düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiyor. Virüsten korunmak için doktorlar ve bilim insanları pek çok öneride bulunuyor. Hergün düzenli olarak kullandığımız akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip olabilir.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, düzenli olarak temizlenmeyen akıllı telefon ekranları potansiyel tehdite ev sahipliği yapıyor. Aynı habere göre akıllı telefonların cam ekranları virüslere ev sahipliği yapacak ideal bir ortam sunuyor.