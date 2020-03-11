Magazin

Hem yarıştılar hem eğlendiler

11 Mart 2020

Creditwest Bank çalışanları geçtiğimiz Cumartesi günü Geleneksel Bowling Turnuvası’na aileleri ile birlikte katılarak güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi. Creditwest Bank’ın şirket içi düzenlediği ve en sevilen etkinliklerinden birisi olan Bowling aktivitesine yaklaşık 270 Creditwest’li 21 grup olarak bowling parkurunda birbiri ile mücadele etti.

Her yıl organize edilen turnuvanın bu yılki galibi “Düşürdüğün Labut Kaderindir” olurken en yüksek ikinci puanı “Gold Strike” ve üçüncü. En yüksek puanı ise “Cros Control” aldı. Kadınlarda en yüksek puanı Ayşe Demirkent alırken erkeklerde en yüksek puanı ise Hüseyin Adsız aldı. Kazanan takımlara Genel Müdür Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel tarafından kupa ve her oyuncuya ayrı ayrı Local Pay hediye çek puanları verilerek çalışanların göstermiş olduğu başarılarda yapılan aktivitenin sonunda ödüllendirildi.

 

Konu ile bilgi veren İnsan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, her yıl çalışanlara anket düzenleyerek en çok gerçekleştirmesini istenen aktivitelerin belirlendiğini ve bunlara göre her ay tüm çalışanların farklı ilgi alanlarına göre aktivite düzenlediklerini ifade etti. Çelebi, çalışanların en sevdiği ve aileleriyle katılım sağladığı organizasyonların başında Bowling Turnuvası’nın olduğunu ve bu yıl 11. kez bu turnuvayı gerçekleştirdiklerini belirtti.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hayata müziğiyle tutunanların ‘Müslüm Baba’sı: Müslüm Gürses

Hayata müziğiyle tutunanların ‘Müslüm Baba’sı: Müslüm Gürses

3 Mart 2020
Photo of Timothy Hutton’a tecavüz suçlaması

Timothy Hutton’a tecavüz suçlaması

3 Mart 2020
Photo of Tatlısu’da buruk festival

Tatlısu’da buruk festival

2 Mart 2020
Photo of Son resmi görevleri için Britanya’ya giden Prens Harry, Bon Jovi ile düet yaptı

Son resmi görevleri için Britanya’ya giden Prens Harry, Bon Jovi ile düet yaptı

1 Mart 2020
Photo of Ahmet Evan’la eğlendiler

Ahmet Evan’la eğlendiler

27 Şubat 2020
Photo of Girne’de canlı müzik keyfi

Girne’de canlı müzik keyfi

27 Şubat 2020
Photo of Lefke’ye yeni bir soluk geldi

Lefke’ye yeni bir soluk geldi

25 Şubat 2020
Photo of Cefi’yle taverna eğlencesine doydular

Cefi’yle taverna eğlencesine doydular

25 Şubat 2020
Photo of Dereboyu retro partiyle coştu

Dereboyu retro partiyle coştu

24 Şubat 2020
Photo of Girne’de “Ceza” vakti

Girne’de “Ceza” vakti

24 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı