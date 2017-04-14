Sihirli değnek yok

Kıbrıs konusunda çözüm için liderliğe ihtiyaç var.

Kararlılığa ve dayanışmaya…

Daha fazla zaman kaybına artık tahammül kalmadı.

Kıbrıs bir dönüm noktasında…

Ve bu dönüm noktasından kazasız belasız geçilebilmesi liderlerin ortaya koyacağı tutuma bağlı.

Liderler müzakerelerde artık sorunlu konuları bir kenara bırakmaya, ötelemeye son vermeli…

Görüşmeler çözüm odaklı yapılmalı.

Ve liderler seçilmek için halklarına verdikleri çözüm sözünü unutmamalı.

Bu sözlerini tutacak doğrultuda hareket etmeli.

Çözüm için hala bir fırsat var.

Gelinen aşamada bu fırsatın kaçırılıp kaçırılmayacağı liderlere bağlı…

Başarı ya da başarısızlık…

Bu mesajlar BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye ait.

Havadis ekibi olarak dün Eide ile görüştük.

Görüşmeden çıktığımızda hepimizin ortak kanısı, BM’nin müzakerelerde liderlerin anlaşması halinde rol üstlenmeye ve onlara yardımcı olmaya hazır ve istekli olduğu idi.

Ve bunun için gerekli birikim ve ekiplere sahip olduğu…

Ama bu konuda sanırım Rum Lider Anastasiades’in tutumu engel.

Görüşmelerin yeniden başlamış olması elbette ki olumlu bir gelişme.

Ama liderlerin çözüm konusundaki motivasyon ve enerjisi müzakerelere ilk başladıkları zamandaki gibi değil.

Eide böyle dedi.

Liderlerde güven, motivasyon ve enerji kaybı olduğunu söyledi.

Bu sorunlar süratle aşılmak zorunda.

Müzakere sürecinin başarıya ulaşabilmesi için sürecin enerjiye ihtiyacı var.

Ve bu enerji bir an önce sağlanmalı…

Eide ile görüşmemizden akılda kalan diğer başlıkları da şöyle sıralayabilirim:

Müzakerelerde liderlerin üzerinde hala uzlaşamadığı konular çok fazla değil. Kritik ve stratejik önem taşıyan meseleler de öyle. Ama aylardır hiç değişmeyen, hep ayni kalan meselele var. Ve bunlar artık aşılmalı.

Bu meseleler tek tek ele alınıp çözülecek meseleler değil. Bunlar başka konulara bağlı meseleler. Bu nedenle bunlar başka konularla birlikte ele alınmalı.

Süreç Kıbrıslıların süreci. Süreci liderler yönetiyor. Müzakere sürecinde başarı da başarısızlık da onların olacak.

Çözüm konusunda liderler bir birlerine yardımcı olmalı. Çözümün yolu ancak bu şekilde açılabilir.

Çözüm daha fazla zaman kaybedilmemeli, süreç hızlanmalı…

Evet Eide ile görüşmemizde not ettiğim bir diğer mesajı ise elinde bir sihirli değnek olmadığı ve eskiye oranla onun da çözüm umutlarının azaldığı…

Eide bence bugün Havadis’e verdiği kapsamlı mülakatta her iki topluma da son uyarılarını yaptı. Fırsat penceresi kapanmadan ne yapılması gerektiği konusunda diplomatik bir şekilde mesajlarını verdi.

Gelinen aşamada bu mesajlardan her iki toplumun da alacağı çok şey var.

Çözüm hala mümkün ama bunu bize kimse getirmeyecek.

Çözüm bulunacaksa bunu liderlerle birlikte halklar bulacak.