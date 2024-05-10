Limasol’da yılın ikinci büyük yangını

Ayiu Sila sanayi bölgesinde çıkan yangında dün akşama kadar 6 kilometrekareden fazla alan yandı

Gece boyunca devam eden mücadeleye bu sabahın ilk ışıklarıyla yeniden havadan müdahaleye başlandı

Boşaltma emri verilen sanayi bölgesinden çıkışta büyük kaos yaşandı

Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük sanayi bölgesi olan Limasol’daki Agiu Sila sanayi bölgesinde dün saat 11.00 sularında çıkan yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü ve 6 kilometrekareden fazla alanın yanmasına neden oldu.

Yangının, dün akşamüzeri kısmen kontrol altına alındığı ancak hava şartları nedeniyle zaman zaman yeniden alevlendiği için yer ekiplerinin gece boyu mücadeleyi sürdürdüğü, havadan müdahaleye ise bu sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandığı haber verildi.

Politis’in manşetten, diğer gazetelerin birinci sayfalarından fotoğraf desteğiyle verdiği habere göre, 2024’ün ikinci büyük yangını olan Limasol Ayiu Sila yangını, yangınla mücadeledeki birçok eksiği de ortaya çıkardı.

Gazete yangınla mücadelede 24 itfaiye aracı ve dört hava aracı kullanıldığını ancak hava araçlarından sadece ikisinin Rum yönetimine ait olduğunu (Orman Dairesi’ne ait yangın söndürme uçağı, RMMO’ya ait bir helikopter) iki helikopterin ise İngiliz Üslerinden geldiğini yazdı. Ürdün’den gelen iki yangın söndürme helikopterinin ise pilotları henüz eğitim ve Rum makamlarıyla eşgüdüm aşamasında olması nedeniyle operasyona hazır olmadığını belirtti.

Habere göre yangın, sanayi bölgesi yakınında birkaç ağaçta başladı ancak zamanında müdahale edilmemesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızlıca yayıldı.

Yangın, bölgedeki münferit konutları ve sanayi bölgesini tehdit etmeye başladığı saat 14.00’te sanayi bölgesi için boşaltma emri verildi. 115 atölyenin yer aldığı sanayi bölgesinin tek giriş-çıkışı olması nedeniyle tahliye sırasında büyük bir kaos yaşandı.

Alithia haberi, “Dünkü Yangında 6 Kilometrekare Alan Yandı… Tarımsal Ürünler ve Ağıllar Yandı… Sanayi Bölgesindeki Atölyeler Yanma Tehlikesi Atlattı” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros, “Alevler Bir Yamaçtan Öbürüne Atladı… İtfaiye Araçlarının Ayio Sila Bölgesine Geç Geldiğinden Şikayet Ediliyor” başlığını kullandı.

Haravgi ise “İpsona’daki Sanayi Ateş Çemberinde” başlığını attı.