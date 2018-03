Sonay Adem’den asgari ücret çıkışı

Sonay Adem son dönemde yapılan zamları sosyal medyadan eleştirerek yeni asgari ücretin belirlenmesini istedi.

Sonay Adem, “TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, Türkiye’de bile, BEKAR bir çalışanın aylık yaşama maliyeti şubat ayında 2000 lirayı aşarak, 2022 lira 8 kuruşa çıkmıştır. KKTC’de BEKAR bir çalışanın aylık yaşama maliyeti sizce kaçtır? HAYSİYET’li yaşamak işçi ve emekçi kesimlere layık değil mi? El İNSAF, yeni ASGARİ ÜCRET derhal belirlenmelidir.”dedi

İşte Adem’in paylaşımı:

EL İNSAF

Ülkemiz’de 7 ocakta gerçekleştirilen, erkene alınmış Milletvekilliği seçimleri üzerinden iki ay geçmiştir. Seçim sonuçları itibarı ile Meclis’e 6 siyasi parti girmiştir. İlk kez 4 siyasi parti bir araya gelerek, 4’lü koalisyon gerçekleştirildi.

4’lü koalisyon hükümetinin icraatlarını takip edecek, her olumlu adımı destekleyecek, teşvikçisi olacağız demiştik. Son 5 yıl içerisinde, yani 2013 seçimlerinden bu yana geçen süre içerisinde kurulan CTP-DP, CTP-UBP ve UBP-DP hükümetleri döneminde, halkımızın önemli bir kesimi “yoksulluk kıskacı” içerisinde yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmıştır. Bu dönem özellikle en alt gelir grupları için bir kabus olmuştur. Sürekli olarak asgari ücret açlık sınırı altında bastırılarak yaşam bu kesimler için çekilmez kılınmıştır.

Bilinen bir gerçektir ki özel sektör çalışanlarının yaklaşık %80’i asgari ücretle çalıştırılmaktadır. Önemli bir kesimi de asgari ücretin altındaki ücretlerle kayıt dışı olarak çalıştırılmaktadır.

Haksız rekabet koşulları nedeni ile sürekli işsiz kalma tehtidi altında, düşük ücretlerle yaşamak zorunda kalan ülkemizin en örgütsüz kesimleri, ne yazık ki ülkede bir çok tartışma yaşanırken, siyasetin gündemine girememektedir.

Son 4.5 aydır beklentilerin üstünde sürekli değer kazanan döviz ithalata dayalı ekonomimiz nedeni ile başta temel tüketim maddeleri ekmek, süt, süt ürünleri, yumurta, et ve tavuk fiyatlarındaki artışlar olmak üzere iğneden ipliğe zam furyası nedeni ile satın alma gücünde meydana gelen düşüşler yanı sıra, şubatın son günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren pul yasasından evlenme harçlarına ehliyet ücretlerinden seyrüsefer ücretlerine kadar her şeye zam yapıldı.

Enflasyonun çift haneli rakamlara ulaşması, satın alma gücünün hızla düşmesi, son 5 yıldır daha açıklandığında açlık sınırının altında kalan asgari ücret, bir işçinin yaşayabilmesi için yapması gereken aylık asgari harcamanın yanına bile yaklaşamamaktadır.

