Güney’e Ürdün’den 2 yangın söndürme helikopteri ve 18 itfaiyeci

Güney Kıbrıs’a yangınlarla mücadele çerçevesinde Ürdün’den 2 yangın söndürme helikopteri ve 18 itfaiyecinin gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, helikopterler ve itfaiyecilerin dün, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne ulaştığını kaydederek, ekibin, Rum Yönetimi’nin kiraladığı diğer yangın söndürme uçakları gelene kadar güneyde kalacağını yazdı.

Haberde, itfaiyecilerinin eğitimlerine hemen başlandığı ve ilerleyen günlerde, yangın söndürmek için hazır olacakları ifade edildi.