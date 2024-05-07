Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu gözlemci hakemlik kursu başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen Gözlemci Hakemlik Kursu 7-8-9 Mayıs tarihlerinde Federasyon tesislerinde gerçekleşiyor.

Kurs Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin katılımı ile iki günlük eğitim ve kort da yapılacak uygulamalı eğitimin ardından düzenlenecek sınav ile tamamlanacak.

Kursta başarı gösteren hakem adaylarına hakemlik belgeleri KKTF Yönetim Kurulu tarafında verilecek.