Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu gözlemci hakemlik kursu başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu gözlemci hakemlik kursu başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu gözlemci hakemlik kursu başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Atatürk Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen Gözlemci Hakemlik Kursu 7-8-9 Mayıs tarihlerinde Federasyon tesislerinde gerçekleşiyor.

Kurs Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin katılımı ile iki günlük eğitim ve kort da yapılacak uygulamalı eğitimin ardından düzenlenecek sınav ile tamamlanacak.


Kursta başarı gösteren hakem adaylarına hakemlik belgeleri KKTF Yönetim Kurulu tarafında verilecek.

 

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Tags:Tenis Gözlemci Hakemlik Kursu
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